NEIZVJESNO ODRŽAVANJE VODEĆIH SRPSKIH GLAZBENIH FESTIVALA: EXIT, Beerfest, Nishville i Lovefest neće se održati kako je planirano

View this post on Instagram

Zlatni #EXIT momenti: veličanstveni @thecure! 💙 • Tačno godinu dana nakon njihovog nastupa na Tvrđavi, specijalno samo za fanove u Srbiji, premijerno pogledaj snimak celog koncerta jednog od najvećih bendova u muzičkoj istoriji! 🎶 • Uključi putem naše Facebook stranice i hajde da se podsetimo zajedno kako je zvučala magija u režiji Roberta Smitha i ekipe! ✨ • • • #EXITtv #ExitFestival #EXIT #Celebrating20Years #NoviSad #Serbia #PetrovaradinFortress #unity #adventure #magic #tribe #love #happy #summer #music #happines #dance #festival #summervibes #dancing #musiclife #musicfestival