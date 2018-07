NAJDIRLJIVIJI TRENUTAK NA KOMEMORACIJI ZA OLIVERA: Pogledajte Gibonnijev govor nakon kojeg su svi zaplakali

Dirljiva komemoracija završila je spontanim pljeskom prisutnih koji je trajao oko pet minuta, a zatim je čitavo kazalište zapjevalo Oliverovu pjesmu Vjeruj u ljubav.

Komemoracija u čast Olivera Dragojevića u Splitu okupila je brojne poznate osobe koje su došle odati počast legendarnom glazbeniku. Među njima su se našli Tony Cetinski, Severina, Danijela Martinović, Jelena Rozga, Tonči Huljić, Doris Dragović te Stjepan Hauser, koji se među prvima upisao u knjigu žalosti.

Posebno dirljiv govor održao je Oliverov najbliži prijatelj i suradnik Zlatan Stipišić Gibonni.

“Zima je. Bura puše. Oliver i sinovi ukočeni, nose kesu s ribon koju su ulovili. To je slika koju sam želio podijeliti s vama. Njegova familija, more, kuća. Di je tu muzika? Slika je puna muzika. To je Oliver. Najslavniji, najveći priko mora ide smrznut. Meni je ova vijest bila ko da me neko ošamarija. On je svoj brod zva barkon. Uvik skroman. Za nas uvik prvi, a sebi uvik zadnji. Želim reći svom kapetanu da je sve kako triba. Sve je ovo za tebe”, rekao je potreseni glazbenik.

Dirljiva komemoracija završila je spontanim pljeskom prisutnih koji je trajao oko pet minuta, a zatim je čitavo kazalište zapjevalo Oliverovu pjesmu Vjeruj u ljubav.