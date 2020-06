MEĐUNARODNA PUNK WORLD SENZACIJA NA INMUSICU: Gogol Bordello pridružuje se The Killersima i Belleu and Sebastianu

Gogol Bordello utvrdio je svoj status kao jedna od najatraktivnijih pojava na svjetskoj glazbenoj sceni

Na 15. izdanju INmusic festivala, koji je zbog epidemije koronavirusa odgođen za lipanj iduće godine, nastupit će i međunarodna punk world music senzacija Gogol Bordello, objavio je u ponedjeljak organizator festivala.

PREMIJERNI NASTUP U HRVATSKOJ: Na 15. izdanje INmusica dolazi jedan od najpoznatijih indie pop bendova

Predvođen karizmatičnim Eugeneom Hützom, Gogol Bordello okuplja šaroliku skupinu glazbenika i performera iz svih dijelova svijeta, čiji kulturni utjecaji formiraju i neponovljiv zvuk grupe.

Romski i istočnoeuropski utjecaji u pjesmama i nastupima Gogol Bordella spajaju se s energičnim punk i dub elementima uz pratnju violine, harmonike i saksofona.

Uz sedam studijskih albuma iza sebe, jedan EP, niz gostovanja s drugim glazbenicima i u dokumentarnim i igranim filmovima, između ostalog u “Everything is Illuminated” Lieva Schreibera i Madonninom redateljskom debiju “Filth and Wisdom”, Gogol Bordello je u dva desetljeća rada utvrdio svoj status kao jedna od najatraktivnijih i najneobičnijih pojava na svjetskoj glazbenoj sceni, navodi organizator.

NA INMUSIC 2021. DOLAZI JEDAN OD NAJVEĆIH BENDOVA 21. STOLJEĆA: Slavni rockeri predstavit će pjesme s nadolazećeg albuma

Gogol Bordello pridružuju se već potvrđenim premijernim hrvatskim nastupima The Killersa, Nick Mason’s Saucerful of Secrets i Belle and Sebastian u sklopu odgođenog izdanja INMusic festivala #15, koje će se održati na lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 21. do 23. lipnja 2021. godine.