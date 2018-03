MARCUS & MARTINUS RASPRODALI LJUBLJANU, SLJEDEĆI NA REDU ZAGREB: Mladi Norvežani uskoro u Domu sportova

Još stignete do ulaznica za koncert Marcusa & Martinusa u Zagrebu, ako vas Slovenci u tome ne preduhitre!

Marcus & Martinus šesnaestogodišnji su blizanci iz malog grada u Norveškoj, koji su preko noći zarazili svijet M&M groznicom i plesnim hitovima poput Remind Me, Make You Believe In Love, Girls, Like It Like It i First Kiss. 27.3.2018. njihova europska turneja Moments Tour 2018 ima stanicu u Zagrebu.

Činjenica da je koncert u Sloveniji rasprodan, upozorenje je obožavateljima u Hrvatskoj da će preostali broj ulaznica za koncert u Domu Sportova 27.3.2018. morati dijeliti sa slovenskim MM-erima koji svoje ulaznice nisu osigurali na vrijeme. Ulaznica je svakim danom sve manje, a ovotjedni službeni izvještaj Eventima tu tvrdnju potvrđuje činjenicom da su Marcus & Martinus trenutno treći na top listi 10 najprodavanijih događaja proteklog tjedna.





Planetarno popularni, pop junaci nove generacije mahom pune arene diljem Europe i od grada do grada oduševljavaju publiku glazbeno-scenskim spektaklima kojih se ne bi posramili niti neki od njihovih starijih kolega, s puno više „utakmica u nogama“. Mladi su, talentirani, ambiciozni, vole raditi i sanjaju o tome da se jednog dana pojave na pozornici Eurosonga kao predstavnici svoje države. Dio tog svijeta već su iskusili kada su kao predstavnici Norveške dodjeljivali bodove drugim zemljama u natjecanju. Sljedeći put žele nastupiti kao natjecatelji.

Dvojac obožava iznenađivati publiku pa čitav fandom trenutno izgara od znatiželje što li će prirediti Hrvatskoj!? Broj preostalih ulaznica za koncert u Zagrebu je svakim danom značajno manji, a poruka hrvatskim MM-erima je sljedeća – požurite li, do svojih još stignete, ako vas Slovenci u tome ne preduhitre.