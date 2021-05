LEGENDARNI ROCKERI KISS PRVI PUT U ZAGREBU NAKON SKORO 50 GODINA KARIJERE: Fanovi će se moći i družiti s njima

Kiss u Zagreb dolazi nakon četrdesetak albuma prodanih u više od stotinu milijuna primjeraka diljem svijeta

Kiss, slavni američki rock sastav, potvrdio je na svojim web stranicama da 9. srpnja iduće godine dolazi u zagrebačku Arenu gdje će, nakon skoro pedesetogodišnje karijere, nastupiti prvi put pred hrvatskom publikom.

Zagrebački koncert dio je njihove posljednje svjetske turneje “End of the Road”, koju je počela još 2019. i izazvala veliki interes i potražnju za dodatnim koncertima.

Zbog pandemije turneja se nije mogla dovršiti u 2020. i 2021. kako je bilo planirano, no s poboljšanjem situacije i mogućnošću ponovnog planiranja velikih live nastupa Kiss je ovih dana na svojim stranicama ažurirao datume za europski dio turneje.

Kako se napominje na stranici Kissa, sadašnji popis gradova mogao bi se i povećati s novim koncertima. Zasad je za drugu polovicu kolovoza ove godine već najavljen niz njihovih koncerata u SAD-u, koji će se sve do prosinca nastaviti u Južnoj Americi i Australiji. U Europu stižu u lipnju iduće godine, počevši od Njemačke, Poljske, Belgije i Francuske.

Tvorci najboljih rock and roll showova

U Zagreb dolaze nakon četrdesetak albuma prodanih u više od stotinu milijuna primjeraka diljem svijeta, a potom odlaze u Veronu, Prag, Budimpeštu, Bukurešt i Amsterdam.

U 70. GODINI PREMINUO GITARIST KISS-A BOB KULICK: ‘Uvijek bismo trebali slaviti njegovu ljubav prema glazbi…’

Distributer Eventim najavio je da ulaznice za zagrebački koncert kreću u prodaju 26. svibnja, od 10 sati, a svi članovi Kiss Army fan kluba, u koji se za 50 dolara učlanjuje putem službenog weba grupe, moći će kupiti svoje ulaznice točno 24 sata prije službene prodaje.

“Poznati po svojim maskama i specijalnim kostimima koji su postali njihov zaštitni znak, Kiss desetljećima dokazuje zašto ih se smatra tvorcima najboljih rock and roll showova i spektakla”, ističe se u njihovoj najavi.

Njihova posljednja turneja

Proslavljeni članovi The Rock & Roll Hall of Fame, osnovan 1973. u New Yorku, svoju posljednju turneju posvećuju milijunima obožavatelja.

“Sve što smo izgradili i sve što smo postigli tijekom proteklih četiri desetljeća, nikada se ne bi dogodilo bez milijuna ljudi širom svijeta koji su punili klubove, arene i stadione. Ovo će biti ultimativna proslava za one koji su nas već vidjeli i slušali te posljednja šansa za one koji to nisu”, izjavili su u povodu turneje.

“Kiss vojsko, opraštamo se na posljednjoj turneji s našom najvećom predstavom do sada – izaći ćemo istim putem kojim smo i ušli… bez ispričavanja i bez zaustavljanja”, najavljuju.

Bend, koje tijekom karijere prati i globalno prepoznatljivi logo, ponudit će posebne pogodnosti za ulaznice kupljene u pretprodaji, što može biti fotografiranje s članovima benda, pristup ekskluzivnom salonu, vaučer za kupovinu merchandise proizvoda, kao i druženje s njima.