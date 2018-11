LEGENDARNI BRITANSKI BEND PO PRVI PUT DOLAZI U HRVATSKU: The Cure će nastupiti na INmusic festivalu

Frontmena Roberta Smitha se zajedno s bendom smatra začetnikom gothic roka i darkerskog pokreta

Legendarni britanski alternativni rockeri The Cure ovoga će ljeta po prvi put nastupiti u Hrvatskoj, na 14. izdanju INmusic festivala koji se na zagrebačkom Jarunu održava od 24. do 26. lipnja, a njihov prvi nastup proći će u duhu obilježavanja 40 godina od izdavanja prvog albuma Three Imaginary Boys.

Organizatori festivala u petak su na konferenciji za medije najavili kako su The Cure i prvi poznati headlineri 14. INmusic festivala, s preko 27 milijuna prodanih albuma, 13 izdanih studijskih albuma, deset EP-a, pet ‘live’ i jedanaest kompilacijskih albuma te 37 singlova.

Jedan od organizatora Zoran Marić istaknuo je da festival ustraje u namjeri da lokalnoj publici predstavi umjetnike čija je glazba oblikovala svijet i ostavila neizbrisiv kulturni trag na mnogim generacijama.

Jedan od najboljih britanskih bendova

Glazbeni kritičar Aleksandar Dragaš naglasio je da se radi o jednom od najuspješnijih alternativnih rock grupa svih vremena. Albumom Disintegration iz 1989. godine osigurali su titulu jednog od najboljih britanskih bendova u posljednjih 50 godina, a sve do posljednjeg albuma 4:13 Dream objavljenog 2016. godine nisu razočarali publiku ni kritiku. Tijekom turneje The Cure World Tour 2016 grupa je održala 76 koncerata u 22 zemlje, a u lipnju 2018. godine nastupili su pred rasprodanim londonskim Hyde Parkom.

Osnovani su 1976. godine u Crawleyu u West Sussexu, a njihov debitantski singl Killing an Arab (1978.) i debitantski album Three Imaginary Boys (1979.) smatraju se najvažnijim stvarima u razvoju post punk i new wave scene.

U početku ih je krasio post punk zvuk, no od početka 1980-ih zvučali su izuzetno mračno i turobno, u prilog čemu je išao i izgled frontmena i pjevača Roberta Smitha kojega se zajedno s bendom, iako je on uvijek odbacivao pokušaje uvrštavanja The Cure pod bilo koji žanr, smatra začetnikom gothic roka i darkerskog pokreta.

Nakon objavljivanja četvrtog albuma Pornography 1982. Smith je pokušao promijeniti izričaj benda te počeo unositi pop zvuk, koji odzvanja iz bezvremenskih hitova poput Let’s Go To Bed (1982.), A Night Like This (1985), Just Like Heaven (1987.), Lovesong (1989.), Friday I’m in Love (1992.), što je rezultiralo komercijalnom popularnošću benda.

Još se ne zna raspored nastupa

Cijena trodnevne festivalske ulaznice od petka iznosi 499 kuna, a promotivni blagdanski paketi rasprodani su na dan objave prvog izvođača festivala. Točan dan nastupa The Cure te ostalih, za sada nepoznatih izvođača, organizatori će objaviti mjesec dana prije početka festivala.

Ulaznice se mogu nabaviti na internetskim stranicama INmusic festivala po cijeni od 499 kn na koje se plaćaju i troškovi transakcije, te u Dirty Old Shopu po istoj cijeni.