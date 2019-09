KULTNI BEND ENGLESKE PUNK-ROCK SCENE DOLAZI U ZAGREB: King Prawn nakon 17 godina ponovo u metropoli

Glazba King Prawna sadrži elemente punka, rocka, hardcora, metala, ska, dubba, reggaea i hip-hopa

Jedan od kultnih bendova engleske underground punk-rock scene, King Prawn, u petak, 13. rujna, nastupa u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, gotovo 17 godina nakon zadnjeg nastupa pred hrvatskom publikom, najavili su organizatori koncerta Dirty Old Booking i Vintage Industrial Bar.

Glazba King Prawna sadrži elemente punka, rocka, hardcora, metala, ska, dubba, reggaea i hip-hopa, a članovi benda izmislili su i svoj žanr koji nazivaju “wildstyle” (divljački). Upravo zbog raznih isprepletenih žanrova, publika ih često naziva najzabavnijim live bendom.

Zbog njihove beskompromisnosti, političkih tekstova u pjesmama i mješavine ponekad nespojivih glazbenih stilova često ih se uspoređuje s Rage Against The Machine.

Promocija novog albuma u Zagrebu

Bend su oformili Al Rumjen (vokal) i Devil Hands (gitara) 1993. godine u Londonu, a ubrzo im se priključuju Barbar Luck (bas) i Nikolai Jones (bubanj). Dvije godine kasnije objavljuju svoj prvi studijski album “First Offence”, a 1998. izlazi drugi, live studijski album “Fried in London”.

Iste te godine nominirani su za najbolji britanski novi bend za nagradu časopisa Kerrang!, odlaze na turneju s Madnessom, 2000. godine objavljuju album “Surrender to the Blender”, Therapy? ih pozivaju da im se pridruže kao predgrupa na europskoj turneji, a nominirani su za nagradu Spirit of Independence.

Četvrti album “Got the Thirst” izlazi 2002. godine i na njemu se nalazi njihov najpoznatiji singl “The Dominant View”, kojim izlaze iz granica undergrounda i šire bazu fanova, pjesma se redovito pušta na radiju, spot se vrti na televiziji, odlaze na turneju po Japanu, da bi sljedeće, 2003. godine, na vrhuncu popularnosti uzeli privremenu stanku, koja je potrajala čak 10 godina.

U travnju ove godine objavili su peti studijski album “The Fabulous New Sounds of…”, koji su publika i kritika dočekali s oduševljenjem, a u Zagreb dolaze u sklopu turneje na kojoj promoviraju taj album.