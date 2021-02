KRAJ JEDNE ERE, RASPAO SE DAFT PUNK! Nikad više ovakvih pjesama – legendarni ‘roboti’ odlaze nakon 28 godina. Objavili su i video

Ovu tužnu vijest za milijune fanova diljem svijetu objavili su na službenom YouTube kanalu grupe videozapisom pod nazivom ‘Epilogue’

Oni su elektro-house pioniri koje smo toliko voljeli, ali čini se da Daft Punka više nema. Legendaran francuski duo zaslužan za uspon plesne glazbe na komercijalniji način tijekom ’90-ih, odlučio je da je to to – razišli su se nakon punih 28 godina!

Ovu tužnu vijest za milijune fanova diljem svijetu objavili su na službenom YouTube kanalu grupe videozapisom pod nazivom “Epilogue”, izvađenim iz njihova filma “Electroma” iz 2006. godine. Na pitanje je li ovo kraj Daft Punka, njihova dugogodišnja publicistica Kathryn Frazier odgovorila je potvrdno za Pitchfork, ali nije otkrila koji je razlog za povlačenje.

Specifičan vizualni identitet – roboti

Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo osnovali su Daft Punk u Parizu 1993. godine, izvirujući i pomažući u definiranju francuskoga stila house glazbe. Njihov album prvijenac, “Homework” iz 1997. godine, bio je orijentir za plesnu glazbu, uključujući klasične singlove “Around the World” i “Da Funk”.

Izlaskom njihova follow-upa “Discovery” 2001. godine, dvojac se prvi put pojavio u kostimu robota, koji je definirao njihov vizualni identitet. Singlovi “One More Time” i “Harder, Better, Faster, Stronger” vinuli su ih u globalne superzvijezde – status koji su nastavili širiti u narednim godinama izbacivši albume “Human After All”, “Alive 2007” i “Tron: Legacy”.

“Get Lucky”, vodeći singl s njihova albuma “Random Access Memories” iz 2013. godine, prodan je u milijunima primjeraka širom svijeta i donio je dva Grammyja slavnom dvojcu, ali i njihovim gostima Nileu Rodgersu i Pharrellu Williamsu.

Suranja s Kanyeom Westom i Weekndom

Taj album, koji se pokazao kao očito njihov posljednji u karijeri, doveo je Daft Punk na glazbeni festival Coachellu, na kojemu su demonstrirali svoju čaroliju i mitologiju.

“Kada saznate kako se izvodi čarobni trik, to je tako depresivno”, rekao je Thomas Bangalter o priči koja stoji iza naslovnice njihova albuma iz 2013. godine. “Fokusiramo se na iluziju jer odavanje načina na koji se nešto radi isključuje osjećaj uzbuđenja i nevinosti.”

“Random Access Memory” Daft Punku je donio još tri Grammyja, uključujući i onaj za album godine. Te 2013. ovaj je dvojac dobio zasluge i za koprodukciju nekoliko pjesama Kanyea Westa. Nastavili su surađivati ​​s Weekndom na singlu “Starboy” iz 2016. godine – prvom koji je Daft Panku osigurao top mjesto na Billboardovoj ljestvici – kao i na pjesmi “I Feel It Coming”.