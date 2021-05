KORONA SE PROBILA MEĐU IZVOĐAČE NA EUROSONGU: Iz hrvatske delegacije poručuju: ‘Ne bojimo se…’

Organizatori su otkazali zajedničko isplovljavanje svih kandidata zbog straha od širenja zaraze pred samo natjecanje

Hrvatska predstavnica Albina Grčić danas će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, i to deseta po redu.

Natjecanje za pjesmu Europe jedno je od najvećih glazbeno-zabavnih spektakala u svijetu, no ove godine odvit će se po posebnim pravilima zbog pandemije koronavirusa.

Kako piše Večernji.hr, kandidati su već tjedan dana zatvoreni u svojim hotelima u Rotterdamu.

U nedjelju navečer službena ceremonija otvaranja Eurosonga trebala je uključivati i vožnju brodom svih kandidata do roterdamskog terminala za kruzere, gdje su se naposljetku prošetali tirkiznim tepihom. No, organizatori su u posljednji tren otkazali isplovljavanje izvođača pa su do terminala prevoženi autobusima i kombijima, s tim da je jedno vozilo prevozilo jednu delegaciju.

Neki natjecatelji nisu iskusili ni to, poput predstavnice Malte Destiny i predstavnica Rumunjske Roxen jer su u drugim delegacijama, koje odsjedaju u istom hotelu, potvrđena dva slučaja koronavirusa, piše Večernji.hr. Predstavnici Poljske i Islanda ranije su bili isključeni iz ceremonije otvaranja jer su kod njih također potvrđeni slučajevi zaraze koronavirusom.

“Ne bojimo se jer se čuvamo i vodimo računa o poštovanju mjera te vjerujemo da će to biti dovoljno da se tako nešto nama ne dogodi. Iako s koronom nikad ne znate… No, važna je i vjera u to da će sve biti kako treba, a u to vjerujemo svi u delegaciji”, izjavila je šefica hrvatske delegacije Uršula Tolj za Večernji.hr.