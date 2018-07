KLAPA SAMOANA PJEVALA OLIVERU U ČAST: ‘Kad za tebe pjevaju skroz na dalekom Novom Zelandu, onda znaš da si legenda’

Klapa Samoana, sastavljena od novozelandskih Maora koji pjevaju tradicionalne hrvatske pjesme objavila je snimku na kojoj su pjevali neke od poznatijih Oliverovih pjesama.

Radi se o videosnimci probe povodom nastupa u Oliverovu čast. Pjesme kao što su ‘Moj lipi anđele’, izvode na način da bi se samo po zvuku teško razaznalo da se ne radi o lokalnoj dalmatinskoj klapi.

Oduševljeni komentari

U samo četiri sata nakon objave ova je snimka imala već 13 tisuća prikaza te 1,3 tisuće lakova, uz stotine pozitivnih komentara. Jedan tako kaže da kada klapa skroz iz dalekog Novog Zelanda pjeva tebi u čast, onda znaš da si legenda. I ostali su komentari u sličnome tonu: ‘Vi ste anđeli”, “We love you”, “Oh God, Chills down my spine”, “I’m from his Vela Luka, thank you so much”.

Klapa je inače postala posebno poznata tijekom nedavnog nogometnog prvenstva u Rusiji, kada su otpjevali omiljenu pjesmu Vatrenih, ‘Nije u šoldima sve’ od Mladena Grdovića.