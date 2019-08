JOŠ MANJE OD TRI MJESECA DO BASSNOG LUDILA: Outlook festival objavio raspored pozornica za posljednji ples na tvrđavi Punta Christo

Manje od tri mjeseca ostalo je do posljednjeg izdanja Outlook festivala koji se već 12. godinu zaredom održava u Štinjanju kraj Pule, na prekrasnoj tvrđavi Punta Christo. Nakon što smo doznali brojna imena koja će pomoći da se u stilu oprostimo od štinjanske ljepotice, Outlook je objavio je raspored pozornica na tvrđavi.

Od 5. do 9. rujna ljubitelji soundsystem kulture i bassa počastit će se slušanjem najboljih svjetskih razglasa iz kojih će ‘gruvati’ dubstep, house, bass, garage, grime, hip-hop, D’n’B i srodni žanrovi.

The Clearing

The Clearing, najveća i glavna pozornica, ugostit će ikone poput Chase & Status koji se vraćaju sa svojim RTRN II Jungle tulumom uz specijalna gostovanja DJ-a i MC-ja Randall, Brockie & Det. U međuvremenu Goldie će proslaviti 25 godina svoje etikete Metalheadz uz prijatelje Calibrea, dBridgae, ANT TC1-a i druge. Tu je i ozbiljan izbor nekih od najuzbudljivijih nadolazećih imena, uključujući novi talent iz Machestera, Aitch, londonska selektorica Amy Becker, Kojaque i reperica koja miksa žanrove Flohio, predstavit će svoje raznovrsne glazbene vizije.

Na Clearingu će nastupiti i i D Double E, Ghetts, Big Zuu i Bugzy Malone, dok će Clearing na zatvaranju zauzeti Flava D, My Nu Leng & Skepsis.

Moat

Na kultnom Moatu, posebnom po dužini arene i zidovima koji pomažu zvuku da se zadrži tamo gdje treba, nastupit će Barely Legal sa svojim posebnim jungle setom, ut legende DJ-a Rapu i Kenny Kena. Nastupit će i ossy Mitsu, te selektori svjetskog glasa Manara i Jetsss, a u četvrtak će Moat zatresti i naš Filip Motovunski.

Perjanice Rinse FM-a Slimzee i Oneman preuzet će pult, a s njima će biti i DJ Zinc. Swamp 81 će voditi Moat u subotu i ugostiti pionira elektronske glazbe Zeda Biasa, zatim profesionalca footworka koji se okrenuo bass zvuku Addison Groovea,a tu su još Lamont, Klose One i za deset godina Swamp 81-a set će odvrtjeti šef Loefah.

Debitantsko preuzimanje ove godine ima SYSTEM kojeg će predstavljati The Bug & Flowdan, V.I.V.E.K i Dego Ranking i mnogi drugi.

Void

Domaćini Voida bit će ekipa Sentry Recordsa i Deem Dark & Dangerous. Suradnici tih etiketa protrest će Void b2vb setovima. Distinct Motiv b2b Khiva, Truth b2b Youngsta kao Shadow People, a tu su još i Loefah i Lost, te domaći 207 b2b Day Zero.

U petak se na Void penju Alix Perez i Lenzman, a pridružit će im se i Skeptical, Redeyes, Monty i ostali. U subotu Void preuzima Grime Originals – Devilman, President T, Riko Dan, Flirty D, Sharky Major i posebni gosti iznenađenja. Zatvaranje festivala u nedjelju, bit će u znaku garage zvuka uz Mind of Dragon, Matt Jam Lamonta, Zed Biasa, Stickyja i Sammy Virjia.

Garden

Garden će preuzeti Drum & Bass laberl Dispatch RecordingsBlack Barrel, Nympho, Philth & Kyrist dok će šef etikete ANT TC1odraditi b2b set s DLR-amom kao ‘Dispatch 360’. Završit će posebnim povijesnim setom uz legendarnog selektora Randalla.

Nema Outlooka bez Deep Medija, a taj će label svojim fanovima priuštiti razne poslastice od setova na pozornicu u petak. Bit će tu i duo u usponu Sicaria Sound, Commodo, J Sparrow, Zagrepčanin Egoless i legendarni vlasnik labela Mala.

Dio Outlook obitelji i resident DJ Finwa dovodi svoje najdraže selektore za subotnji tulum, a oni su Headhunter, Youngsta, Rusko i Hatcha i vode nas na duboko putovanje od 140 bpm-a. Foreign Concept, Halogenix, Enei i Sama Binga će dijeliti pult s Chimpom.

SubDub

Sinai Sound ponovno će pokretai SubDub pozornicu, a ponovno će taj ‘floor’ plesom osvojiti obožavatelji dub, dnb i reggae zvuka. Četvrtak pripada lokalnim snagama koje čine Dr. Obi & Anja G, Roots in Session, Egoless (live dub mix), Digitron, Kali Fat Dub i Banana Zvuk. Mungos Hi Fi’-vovi WalknSkank će preuzeti kormilo u petak i ugostiti The Heatwave, YT, Evu Lazarus i Gardnu. U subotu je proslava 21. rođendana Subduba i tko će ju uveličati bolje nego Channel One, Iration Steppas i OBF & The A1 Crew uz Shanti D, Charlie P-ja i Sr Wilsona. Na završnoj večeri londonski Rupture finale će voditi Paradox, Mantra, Double O, Digital i Djinn.

Beach

Beach stage s pogledom na more mnogima je omiljen, a tamo već u srijedu počinje tulum. ondonska izdavačka kuća White Peach započet će s tulumom u srijedu, pozivajući prijatelje na maraton plesa natopljen suncem i obuhvaća grime, dubstep i garage. U soulful tonu u četvrtak će na pozornicu izaći Eliza zajedno s reggae pjevačicom Hollie Cook, nakon čega će uslijediti energičan live show Gentleman’s Dub Cluba. Junaci engleskog sjevera Children of Zeus vraćaju se na melodičan nastup na plaži prije debitantskog preuzimanja neponovljivih Metalheadz-a koji dovode Lenzmana, Grey Code i Artificial Intelligence b2b Zero T. Uz sunčani sjaj i zvuk 2 stepa i UKG-a, 24 sata Garage Girls tražile su neke od najboljih underground imena (Matt Jam lamont, Zed Bias i drugi) da im se pridruže uz more na slikovitoj plaži, dok će nedjeljna završna sesija slaviti zvukove dubstepa i d’n’b-a s LTJ Bukemom, Hybrid Minds i posadom SYSTEM-a.

Osim već spomenutih izvođača, regiju će predstavljati Said5 i Billain iz Sarajeva, Dubdiggerz iz Slovenije, Džonidža & MC Don Dada, Entics i Senzzor iz Srbije, Mad Ting! iz Zagreba, a tu su još i splitski Banana zvuk, Kodin i Tekitoka, te Mecena i Nina Davis iz Rijeke. Raspored ostalih pozornica posljednjeg Outlook festivala na tvrđavi Punta Christo bit će objavljen uskoro.

Osim partija na tvrđavi, uz nju će voziti i više od 45 najavljenih party brodova, a bit će tu i dva tuluma u tunelima duboko ispod središta Pule.

Svi izvođači 12. Outlook festivala

KONCERT OTVORENJA OUTLOOK FESTIVALA

ANDY C – LOYLE CARNER – SHY FX (LIVE) – MALA & THE OUTLOOK ORCHESTRA (RHYTHM SECTION) – GENTLEMANS DUB CLUB – FLOHIO

OUTLOOK FESTIVAL 2019

CHASE & STATUS – BUGZY MALONE – GOLDIE (LIVE) – GHETTS – MALA – HOLY GOOF – CALIBRE – SISTER NANCY & LEGAL SHOT SOUND – AITCH – ALIX PEREZ – BCEE – CHANNEL ONE – CHILDREN OF ZEUS – COMMODO – DBRIDGE – DECOY & SEAPA (MC GRINDAH) – DEVILMAN – DJ RAP – GROOVERIDER – HATCHA – HOLLIE COOK – HYBRID MINDS – IRATION STEPPAS – JIMOTHY LACOSTE – JOKER – LENZMAN – LTJ BUKEM – MATT JAM LAMONT – MUNGO’S HIFI – OBF & THE A1 CREW – PARADOX (LIVE) – PRESIDENT T – RANDALL – RUSKO – SEANI B – SHY FX – SIR SPYRO – SKEPTICAL – SLIMZEE – TOMMY CASH – UNKNOWN T – V.I.V.E.K – YOUNGSTA – ZED BIAS

207 – 24HR GARAGE GIRLS – AMY BECKER – ANDY H – ANT TC1 – ASHANTI SELAH – BANANA ZVUK – BETHBETHBETH – BILLAIN – BLACK BARRELL – BLAZIN – BREAKFAKE – BRUZA – CHARLOTTE HAINING – CHEF – CIMM – COCO BRYCE – COLTCUTS – CRAZY D – CVSS – DAYZERO – DIGITAL – DIGITRON – DISTINCT MOTIVE – DJ JAMPAK – DJ RAGGO – DJINN – DOUBLE 0 – DR. OBI & ANJA G – DUBDIGGERZ – DŽONIDŽA & MC DON DADA – EGOLESS – ELISA DO BRASIL -ENTICS – EVA LAZARUS – FD – FILIP MOTOVUNSKI – FINWA – FLIRTA D – FORCA – GARDNA – GREY CODE – HEADHUNTER – INDIKA – IRAH – J.SPARROW – JOE KNIGHT – JOSSY MITSU – KALI FAT DUB – KHIVA – KILLA P – KODIN – KOJAQUE – LOST – LX ONE – MAD TING! – MANTRA – MC AD – MC BLACKEYE – MC SGT POKES – MC TEMPZA – MECENA – MIKEY B – MONTY – NINA DAVIS – NONAMEDESCIPLE – OB-SERVER – PANKA – PART2STYLE – PHILITH – QUEST – REDEYES – ROOTS IN SESSION – SAID5 – SAM BINGA – SENZZOR – SEPIA – SHADOW PEOPLE – SHARKY MAJOR – SICARIA SOUND – SINAI SOUND SYSTEM – SP:MC – SUN OF SELAH – TEKITOKA – TINO – TRENDS & BOYLAN – TRUTH – VAPOUR – VITAL TECHNIQUES & MC PEAN – YT

Bit će to pravi, moćan oproštaj.