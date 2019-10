JESTE LI SPREMNI ZA AUDIO-VIZAULNU BOMBU? Chemical Brothers u subotu dolaze po prvi put zapaliti Zagreb

Kultni The Chemical Brothers zapalit će ovu subotu zagrebački Dom sportova u sklopu svoje velik promotivne turneje ‘No Geography’

Fanovi elektronske glazbe o ovu subotu doći će na svoje, kada će kultni The Chemical Brothers po prvi put nastupiti u Domu sportova u Zagrebu U sklopu velike promotivne “No Geography” turneje. Imamo li na umu da je posljednje gostovanje u Hrvatskoj, prije gotovo 10 godina na Pagu, bilo rasprodano te da je ovaj hvaljeni britanski duo poznat po audio-vizaulnim spektaklima, nema sumnje da zagrebačku publiku očekuje neponovljivo iskustvo na jednom od najzanimljivijih događanja ove godine.

Koncetni nastup u Zagrebu dolazi nakon koncerata i nastupa na najvećim svjetskim festivalima, od Meksika do Australije, preko Glastonburyja u Velikoj Britaniji do Fuji festivala u Japanu, a uoči velike završnice u O2 Areni u Londonu za koju su najavili najveći show ikada

Pioniri big beata

The Chemical Brothers su britanski duo koji izvodi elektroničku glazbu, mješavina acid housea, technoa, trip hopa i psihodelije. Tom Rowlands i Ed Simons formirali su bend u Manchesteru 1989. te su uz Prodigy, Fatboy Slim i neke druge, smatraju se pionirima u populariziranju “big beat” žanra elektroničke glazbe. Svjetski uspjeh postigli su nakon što se 1997. godine njihov drugi album “Dig Your Own Hole” popeo na vrh ljestvica u Velikoj Britaniji 1997. U Velikoj Britaniji su također imali šest albuma na prvom mjestu i trinaest singlova koji su ušli u top dvadeset, među kojima su dva singla bila na prvom mjestu.

Spektakularni live showovi Chemical Brothersa uključuju velike ekrane na kojima se vrte psihodelične slike, stroboskope i laserske zrake iznad publike. Tvrde kako je prilikom izvedbi uživo većina toga odsvirano spontano, tj. da imaju unaprijed pripremljene tek obrise pjesama, a da se ostatak miksa uživo. To je potvrdila i publika koja je posjećivala koncerte nekoliko uzastupnih večeri i objavila značajne razlike između setova.

Iako obično koriste vokalne samplove tijekom nastupa, ponekada su znali dovesti i gostujuće vokale na svojim nastupima uživo. Ne treba posebno isticati da su svirali na raznim velikim festivalima, uključujući Glastonbury, Fuji Rock, Vive Latino, HFStival i Reading and Leeds.

Kritičari nahvalili novi album

Njihov deveti po redu studijski album “No Geography” objavljen je u travnju ove godine, nakon što su prije četiri godine objavili „Born In The Echoes”, koji je zaradio nominaciju za nagradu Grammy i dospio na prvo mjesto najslušanijih izdanja u Ujedinjenom Kraljevstvu. “No Geography”, na kojemu se pojavljuje norveška pjevačica Aurora te japanski reper Nene, kritičari su uglavnom jako dobro primili i ocijenili. Thomas Smith je rekao kako je album “još jedan skok naprijed” za Chemical Brothers.

Pitchfork je za album izjavio da su miješanjem psihodeličnog senzornog preopterećenja s nemirnim klupskim ritmovima snimili svoj najzabavniji album nakon dosta godina.

“The Chemical Brothers ne samo da ne rade nikakve komercijalne ustupke, jasno prepuštajući trendove mlađim generacijama, već i donekle dekonstruiraju vlastitu višegodišnju formulu po kojoj albumi predstavljaju mješavinu eksplozivnih instrumentala i velikih vokalnih gostovanja. Najveća vrlina ‘No Geography’ je kompozicijska zaigranost zbog koje se sve pjesme čine kao dio jedne veće cjeline, a vokalni sampleovi, mahom pokupljeni iz starog disca i funka, daju svojevrsni oldschool osjećaj. Upotpunjen bombastičnim, ali svjesno nemodernim ritmičkim pristupom, on stvara dojam izvanvremenosti”, piše Music Box.

Deluxe izdanje albuma ‘Surrender’

The Chemical Brothers nedavno su objavili detalje o nadolazećem reizdanju njihovog dva desetljeća starog albuma “Surrender” koje bi trebalo biti vani 22. studenoga 2019. Deluxe verzije bit će dostupne kao 3CD-ovi ili 4LP box setovi, a svaka će doći i s DVD-om, knjigom i 4 umjetnička djela. Dva dosad neobjavljena remixa “Hey Boy Hey Girl”, novi miks KiNK-a i nedavno pronađeni alternativni ‘Secret Psychedelic’ mix Chemical Brothersa, objavljeni su na internetu.

U pitanju je prvi album Chemical Brothersa koji je povodom 20. obljetnice dobio “deluxe” izdanje. Originalni album s jedanaest kompozicija obogaćen s dva dodatna diska na kojima se nalaze rijetke i neobjavljene stvari te DVD-om s remasteriranim promoima i snimakama za BBC uživo na Glastonbury festivalu 2000. koja nije bila službeno dostupna od izvornog emitiranja.