HUMANITARNI I SVEČANI MEGASPEKTAKL UZ 4 TENORA: Sutra počinje Rocks&Stars @ Cave Romane festival

Jedno od posebnih iznenađenja festivala bit će i koncert Zorana Predina, 29.7., u suradnji s Damirom Kukuruzovićem Django Group

Danas je u starom rimskom kamenolomu Cave Romane predstavljen program ovoljetnog Rocks&Stars @ Cave Romane festivala koji se svečano otvara 29. lipnja s početkom u 21 sat nastupom 4 Tenora kojeg prati i humanitarna akcija s UNICEF-om.

Nastupom 4 Tenora, Đanija Stipaničeva, Vladimira Garića, Marka Pecotića i Filipa Hozjaka, svečano se, s humanitarnom notom, otvara najatraktivnija kulturno-zabavna pozornica na otvorenom i to na Medulinskoj rivijeri koja će ovo ljeto ugostiti renomirane umjetnike iz svijeta glazbe, zabave i kazališta.

Organizatori najavljuju mega spektakle te uz 4 Tenora, publiku očekuje ambijentalna premijera Verdijevog “Trubadura”, 7.7., na kojoj će sudjelovati više od 160 članova Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku popraćenog alpinistima i brojnim drugim iznimno atraktivnim efektima, Gibonni 12.7., stand up Vlatka Štampara 25.7., višejezična edukativna predstava The Istrian stories by Robert Raponja 31.7., Umberto Tozzi 8.8., Abbazzia 12.8., te za senzacionalan završetak festivalske sezone s koncertom Josipe Lisac 18.8.

Jedno od posebnih iznenađenja festivala bit će i koncert Zorana Predina, 29.7., u suradnji s Damirom Kukuruzovićem Django Group koji će predstaviti svoj novi studijski album posvećen najvećem hrvatskom kantautoru Arsenu Dediću uz kojeg Predina veže dugogodišnje prijateljstvo.

Prostor festivala jedinstven je u svijetu

“Medulinska rivijera s ponosom može pokazati da program Festivala u spoju s prirodnom pozornicom starog kamenoloma koji ima povijesni potpis nudi nešto više u kulturno-turističkoj ponudi ne samo u Hrvatskoj već i u Europi”, istaknuo je Goran Buić, načelnik općine Medulin.

Enzo Crnobori, direktor Turističke zajednice općine Medulin, nadovezao se na riječi načelnika te kazao da je prostor kamenoloma jedinstven u svijetu, a i svojevrsna mama Pulske Arene.

“Program ovakve kulturne vrijednosti doprinosi da destinacija svojim gostima nudi zvjezdicu više jer nam je cilj, između ostaloga, da Medulinska Rivijera bude destinacija s četiri zvjezdice”, naglasio je Crnobori.

“Ljepotu ovog ambijenta ne možeš doživjeti na fotografiji kao kada dođeš u sam prostor i iskreno sam iznenađen jer nam je fantastična akustično-vizualno podloga koja nam omogućuje da kao umjetnici izvučemo svoj maksimum”, istaknuo je Đani Stipaničev pred sutrašnji nastup 4 Tenora te nadodao da će nastup u Cave Romane biti jedno od središnjih mjesta njihovih nastupa ovog ljeta.

Ugodna iznenađenja za publiku

U istom se tonu ugodna iznenađenja sudionicima obratio i Filip Hozjak koji je ujedno kazao da će u Cave Romane nastupiti i kroz izvedbu Verdijevog “Trubadura”.

Humanitarni karakter Festivala prati i dobrotvorna akcija s UNICEF-om kojom će se donirana sredstva uložiti u telemetrijski CTG uređaj i time značajno unaprijediti uvjete za sve buduće majke u rodilištu Opće bolnice Pula.

“Zajedno smo s organizatorima i partnerima Festivala došli do svrhe gdje će novac ići, a sam uređaj omogućuje bolje uvjete za porod”, istaknuo je Marin Ilej, voditelj Odjela komunikacija UNICEF Ureda za Hrvatsku te se zahvalio svima što se prepoznaje važnost ulaganja u podršku majkama i najranijem razvoju djece.

“Drago mi je da smo kroz Festival postali dio nove obitelji te da i na ovaj način služimo našoj lokalnoj zajednici, a humanitarna akcija s UNICEF-om još jače naglašava važnost manifestacije i zajedničke suradnje u destinaciji”, naglasila je Manuela Kraljević, članica uprave Arena Hospitality group i direktorica marketinga i prodaje.

Kompleksan, unikatan i kvalitetan projekt

“Kaže se da se ekipa koja pobjeđuje se ne mijenja”, nadovezao se Christian Santaleza, direktor Bina-Istre, te dodao da mu je čast što i ove godine partnerski sudjeluju u realizaciji Festivala i humanitarnoj akciji donacijom Općoj Bolnici Pula.

Predstavljajući program Diana Kiršić Rosanda, direktorica Festivala, zahvalila se svim partnerima i pokroviteljima.

“Svestranom podrškom svih involviranih uspjeli smo pripremiti ovako kompleksan projekt, a uz podršku medija ljestvica u kvaliteti značajno je podignuta i nadaleko prezentirana”, zaključila je.

Organizatori Festivala su Medulinska rivijera i RTL music uz podršku Općine Medulin i Turističke zajednica Općine Medulin.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Ministarstvo turizma, Ministarstvo kulture, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Istarske županije, pokroviteljski prate Festival, a partneri su HEP, Podravka, Janaf, Arena Hospitality Group, Bina Istra, Croatia osiguranje, Uniline, Medea vinarija, Suzuki Pula – Motor Teh. Auto.

Festival medijski prate Glas Istre, Radio Medulin FM, CMC TV, TV Nova Pula i Radio Koper.