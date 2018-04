HRVATSKI TIM SE KONAČNO DOGOVORIO TKO JE KRIV ZA ‘PLAGIJAT’: ‘Jedan trenutak moje nepažnje je promijenio sve’

Čini se da je za nesporazum kriv producent koji je greškom prodao glazbu na kojoj je radio s Branimirom Mihaljevićem.

Nakon što su se pojavile sumnje da je hrvatska pjesma za Euroviziju plagijat, oglasile su se sve uključene stranke, osim Franke, koja po novome ‘nije ništa znala’. To tvrdi producent Denis Mevlja, poznat i kao Denz. On tvrdi da je Franka ostala šokirana jer su mjesecima zajedno radili na pjesmi, a on je slučajno zeznuo stvar kada je stavio greškom stavio instrumental na prodaju.

FRANKINA PJESMA ZA EUROVIZIJU JE PLAGIJAT? Rumunjska pjesma ima identičnu glazbu, procijenite sami

Branimir Mihaljević je pojasnio: ‘Pjesma je u potpunosti naše autorsko djelo, a za produkciju pjesme ‘Crazy’ sam i ranije istaknuo da sam radio zajedno s kolegom Denisom Mevljom, poznatim pod umjetničkim imenom Denzel Beats ili Denz. Posljednja dva dana intenzivno smo radili na tome da otkrijemo kako se sve ovo dogodilo. Konačno smo došli do saznanja da je Denis, koji inače radi i prodaje beatove, na stranicu za prodaju, zabunom stavio krivi dokument pod nazivom druge pjesme, tj. stavio je pjesmu koja je rađena za Eurosong za koju nema odobrenje mene kao koautora za prodaju. Vidljivo je to i u foto dokumentu koji je objavio Guez, a kojeg dostavljamo u prilogu. Pjesma Crazy u potpunosti je rađena isključivo za Eurosong i do prodaje nikako nije smjelo doći.



FRANKIN TIM ODGOVORIO NA OPTUŽBE: Pjesma nije plagijat… samo koristi glazbu dostupnu svima…

Nesporno je da je Guez kupio pjesmu Blame me s vrlo limitiranom licencom, no moram naglasiti i kako je rumunjski glazbenik prekršio dva članka ugovora o kupovini glazbenog materijala s Denzel Beatsom, radnjama na koje Ugovorom nije imao pravo. Ovim putem se želim zahvaliti i HRT-u na razumijevanju i podršci’.

EUROVIZIJSKI TIM SRAMOTI HRVATSKU I PRIJE NEGO ŠTO JE NATJECANJE POČELO: Rumunj im poručio: ‘Lažete, odj***te s Eurovizije!’