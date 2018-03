Hrvatski dance hitovi koji se ne zaboravljaju!

Ovaj put na redu je lista pjesama hrvatskih dance hitova! Izaberite svoje favorite i postanite glazbeni urednik na jedan dan na prvoj nacionalnoj glazbenoj televiziji – CMC televiziji.

Od ponuđene liste pjesama izaberite svojih top 10 koje želite vidjeti u posebnoj emisiji na CMC televiziji i pošaljite mailom na net@cmc.com.hr.

Glasajte jer glazbeni urednik koji bude odabran na poklon će dobiti vrijednu kompilaciju.

Gledajte emisiju net.hr-a na CMC televiziji subotom u 14 sati.

Surfajte net.hr-om, gledajte CMC televiziju!

Popis pjesama između kojih birate svoje favorite je:

ANNAMARIA – Novi svijet

COLONIA – Dio nje

DALIA – Ja

ELLA – Iza ponoći

EMILIA KOKIĆ – Ja sam bila s njim

ET – Sve bih dala da znam

I BEE – Šumica II

ILAN KABILJO – Priznaj mi sve

IVANA PLECHINGER – Kao lopovi

KARMA – Sedam dana

MANDI – Nisi me bio vrijedan

MASSIMO – Benzina

MATRIX – Noć je kriva za sve

NINA BADRIĆ – Da li ikada

SENNA M – Indijanac

SIMPLICIA – Plima

TONY CETINSKI – Diavolo In Me

VELINA – Sherry, sherry

YO – Je Yo

KASANDRA – I’ve Got A Feelin’