HRT OBJAVIO TEASER PJESME S KOJOM IDEMO NA EUROSONG: Evo kako će zvučati i izgledati ‘Crazy’ Franke Batelić

Na ovogodišnjem, 63. po redu Eurosongu, Hrvatsku će predstaviti mlada Franka Batelić koja će izvesti pjesmu Crazy, za koju je sama napisala tekst.

Hrvatska radiotelevizija je predstavila teaser za pjesmu Crazy s kojom će mlada pjevačica Franka Batelić predstaviti Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu.

Franka je tekst za pjesmu napisala sama, a autor glazbe je Branimir Mihaljević.

“Do pjesme smo došli na neočekivan način. Snimali smo u studiju tri pjesme i odjednom se prikrala i ova. Branimir ju je počeo svirati na klaviru, ja sam počela pjevušiti tekst i nastala je Crazy. Jednostavno nam je legla jer je neobična i neočekivana. Moćna je, emocionalna, snažna, moderna i produkcijski jaka. Nadam se da će se jako svidjeti publici”, izjavila je Franka, piše HRT.



Poslušajte isječak iz pjesme:

Franka je izabrana temeljem odluke HRT-ova tima koji je surađivao s Hrvatskom glazbenom unijom i Hrvatskim društvom skladatelja, a voditelj tog tima, Tomislav Štengl, vjeruje da će Franka nastaviti uspješan niz koji su Hrvatska radiotelevizija (HRT) i Republika Hrvatska ostvarili tijekom posljednje dvije godine. Nina Kraljić ušla je u finale, a Jacques Houdek je lani bio vrlo visoko plasiran. Na kraju je bio trinaesti.

Ovogodišnje 63. natjecanje za pjesmu Eurovizije održat će se od 8. do 12. svibnja u glavnome gradu Portugala, Lisabonu. Bit će to prvi put u povijesti da će Portugal biti domaćin toga najvećeg glazbenog natjecanja, i to zahvaljujući Salvadoru Sobralu koji je prošle godine odnio pobjedu na tom natjecanju pjesmom Amar Pelos Dois.

Hrvatska će se ove godine natjecati u drugome dijelu prve poluzavršnice 8. svibnja u Altice Areni u Lisabonu. S nama će u skupini biti i Makedonija, Bugarska, Irska, Švicarska i Grčka. U drugoj poluzavršnoj večeri nastupat će Srbija, Slovenija, Crna Gora, Mađarska i druge države. Točan redoslijed svih nastupa znat će se u ožujku.