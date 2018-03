VIDEO: Lijepa Franka iskreno progovorila o ljubavi

‘Ljubav su sitnice, ljubav oprašta, ljubav je slijepa, ljubav je živa i najveći je pokretač svemira”, rekla je Franka Batelić na predstavljanju novog spota i pjesme s kojima je sama iznimno zadovoljna.

Uz redateljsku pomoć Filipa Dizdara, Franka je željela tekst pjesme pretočiti u slike svakodnevnih ljudi i njihovih odnosa.

‘Bilo je bitno pokazati da je ljubav univerzalna, za sve nas, da nije ekskluzivna i rezervirana samo za određene’, rekla je Franka.

‘Pokušao sam dočarati slike mladog para koje čeka budućnost i beba, muškarca i žene koji znaju što znače riječi ‘tebi vjerujem, ti si uvijek tu’, život žene koja bez obzira na gubitak voljene osobe poručuje ‘uz tebe imam snage i kada slaba sam, uz tebe idem dalje i kad sam umorna…’.

I bez obzira na sve, samo ljubav pomaže, poručio je Dizdar.



Autor snažne pop balade ‘Ljubav je…’ Branimir Mihaljević te autorica teksta Antonija Šola iznimno vjeruju u pjesmu koju Franka naziva ‘stilskom prekretnicom u karijeri’.

‘Obožavam ovu pjesmu!’, oduševljeno je poručio Mihaljević i dodao: ‘Dogodila se toliko iskreno i spontano, a kada sam je prvi puta pustio Franki, danima ju je pjevušila, te me nazvala i rekla kako ju moramo složiti najbolje do sada. To se i dogodilo. Ovo je Frankina najbolja vokalna izvedba vlastite pjesme u kojoj je pokazala svu čar i emociju svog sjajnog vokala’.



//www.youtube.com/embed/3p6bgG62uUo

Tjedan dana snimanja, brojne lokacije, desetak glumaca, stvorili su životne situacije i poruku što je za Franku ljubav.

Za spot je bila zadužena stalna Frankina ekipa – styling Jasenka Tudor Bevanda, šminka Kristina Hošnjak i frizura Martin Posavec iz Frizerskog studija Opium.

U skladu sa svjetskim trendovima, po prvi puta je Frankin tim odlučio pjesmu i spot predstaviti u isto vrijeme. Kako bi se zahvalila svojim brojnim fanovima na vjernosti i potpori, Franka je spot prvo pokazala na svome Facebook profilu.