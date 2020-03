FATBOY SLIM U ZAGREBU: Imao nastup na Kineskom zidu i u britanskom parlamentu, a njegovi nastupi pomiču granice

Sva predanost i žrtvovanje za glazbu očitovala se velikim rezultatima pa je tako Fatboy Slim dobitnik Grammyja, 10 MTVovih nagrada i tri BRIT Awardsa

Nakon uspješne 2019. godine, Future Scope u punom pogonu priprema još jedno vatreno izdanje s kojim će započeti 2020. godinu na Zagrebačkom Velesajmu.

Čeka nas pravi glazbeni spektakl jer za one koji ne znaju Fatboy Slim, osim što je popularizirao big beat, uvršten je na listu najboljih izvođača koji se moraju poslušati uživo prema magazinu Q.

Pravog imena Quentin Leo Cook koje je kasnije zamijenio za Norman krije se iza pseudonima Fatboy Slim. Svoju je glazbenu karijeru započeo kao bubnjar u bendu Disque Attack, dok se tek kasnije fokusira na elektroničku glazbu.

Cook je nakon osnivanja elektroničke grupe “Beats International” kažnjen zbog korištenja sampleova na albumu “Let Them Eat Bingo” što ga dovodi do bankrota, no to ga ne obeshrabljuje da nastavi slijediti svoju strast.

Tek 1994. godine priča postaje uspješna nakon što je Levi Strauss & Co., njegov singl “Turn On, Turn In, Cop Out” iskoristio za svoju reklamu koja mu otvara mnoga vrata. Stvar “Praise You” odmah nakon što je objavljena osvojila je britansko tržište i nekoliko nagrada te ga lansirala na osvajanje ostatka svijeta.

Iza sebe ima sedam albuma, a posljednji “Palookaville” izdao je 2004, godine.

Dobitnik Grammyja

Danas se više posvećuje singlovima, suradnjama i nastupima, a jedan je od rijetkih koji se mogu pohvaliti nastupom na Kineskom zidu i u britanskom parlamentu.

Sva predanost i žrtvovanje za glazbu očitovala se velikim rezultatima pa je tako Fatboy Slim dobitnik Grammyja, 10 MTVovih nagrada i tri BRIT Awardsa. Fatboy Slim voli pomicati granice i smatra kako nitko ne zna koja je završna dob za DJ-a pa tako u svoje nastupe uključuje i vizualni dio.

Line up-u se osim Fatboy Slima pridružuje i dvojac PEZNT koji se nedugo nakon što su izdali svoj prvijenac „Paid In Full“ našao i na ljestvici najboljih izvođača na svijetu prema Traxsourceu.

Za DJ pultom očekujemo i b2b između dva domaća techno majstora DJ Jocka i Shipea koji u svojim setovima izvlače energične stvari kao as u rukavu.

Ostatak večeri upotpunit će Frx te slovenski DJ Angel Anx.