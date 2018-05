EVO KOJI SU HRVATSKI STRUČNJACI DODIJELILI 12 BODOVA LITVI: ‘I onda se netko čudi koga šaljemo na Eurosong…’

Strukar se opet obrušio na stručni žiri i pozvao na hitne promjene u organizaciji.

PR stručnjak Vedran Strukar oglasio se putem Facebooka nakon što je na Eurosongu pobjedu odnio Izrael, a hrvatski ‘stručni žiri’ dodijelio 12 bodova Litvi. Litva je na kraju zauzela 12 mjesto, a Strukar je na Facebooku objavio članove stručnog žirija i poručio: ‘Trebam li išta više napisati?!? 🙈 🙈 🙈 I onda se netko čudi što ne biramo najbolju pjesmu, organizaciju i izvođača za Eurosong?! Promjene odmah!’

Hrvatski stručnjaci bili su:

1. Zdenka Kovačiček, pjevačica



2. Mustafa Softić, aranžer

3. Gina Damjanović, pjevačica

4. Lara Antić Prskalo, pjevačica

5. Miroslav Lesić, skladatelj i aranžer

Strukaru je odgovorio i srpski estradni menadžer Saša Mirković, jedan od članova ekipe koja je izborila srpsku pobjedu na Eurosongu 2007. godine. On je napisao: ‘O ukusima ne treba raspravljati. 🤣 🤣 🤣 Ako vam bude trebao u budućnosti neko da vas dovede do pobjede, javite se i spremite darove, rado ću pomoći. Ja kad nešto ne znam pitam one koji znaju. Možda sam glup, ali tako radim.’

Na sugestije da su ipak na kraju ionako odlučili glasovi publike, Strukar je odgovorio: ‘ Na publiku ne možeš utjecati, publika nije glupa. Ne postoji zvijezda bez publike! Ali na žiri bo’me možeš, trebaš i moraš utjecati da imaju realne veze s onim o čemu odlučuju u naše ime’.

Mislite li da je Litva zaslužila 12 bodova, provjerite još jednom u nastavku: