‘Da, kralj riječi me opet nasmijao ali i zabrinuo u isto vrijeme’, govorila je kćer Jelena

Kako bi potvrdili tužnu vijest o smrti Đorđa Balaševića, novinari su u nevjerici nazvali obitelj. Kći Jelena Beba Balašević samo je uspjela izustiti jednu riječ – “Da”. Supruga Olivera ni to.

U svim intervjuima, Balašević je isticao ljubav prema Oliveri kojoj je posvetio i čitav album Dnevnik starog momka. Iako. Sam Balašević bi isticao kako su sve njegove „pjesme posvećene Oliveri, nisu možda o o njoj, ali njoj su posvećene“.

‘Tatina bajka mi je pomogla da stanem na noge’

No jedna pjesma odudara. Naopaku bajku Balašević je napisao nakon prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđena Beba. Nakon teške prometne nesreće 1999., u kojoj je ozlijedila kralježnicu, ležala nepokretna u bolnici i prolazila kroz pakao. Govorila je da je to priča koja joj je pomogla da ponovo stane na noge. „Bila sam na odijelu intenzivne njege u Novom Sadu. Vratna kralježnica mi je stradala u prometnoj nesreći i i ležala sam nepokretna, bez osjećaja u čitavom tijelu“, govorila je tada Beba.

Jelena, srednje dijete Đorđa i Olivere, u posljednje vrijeme preuzela je i brigu oko komunikacije preko društvenih mreža, a pije tri godine napisala je osvrt na „Knjigu koje nema“, koju je Balašević izdao 2018.

‘Stvarni su i bolnički suteren kao tunel ka nebesima i hladni čelik skalpela’

„Ne bi bilo točno reći da je ovo prva Đoletova bajka. OK, prva tatina bajka. Neću kriti da ovu vijest pišem ja, Beba, srednje dijete i jedan od urednika (smijem se malo folirati). Dakle, bilo bi to nefer prema Lepoj protinoj, Boži Pubu, prema Uspavanki za dečaka, prema, na kraju krajeva pjesmi koju najviše izbjegavam: Naopakoj bajci. Spomenuti likovi su (vjerojatno) izmišljeni, oni žive i dalje u fantastičnom pejzažu vrbaka pod mjesečinom, u birtiji okruženi kibicerima u transu, negdje tamo gdje im je zauvijek lijepo. No, Naopaka bajka nažalost nije izmišljena.

U njoj su stvarni i bolnički suteren kao tunel ka nebesima i hladni čelik skalpela i onaj prvi snijeg koji u ovoj priči ne donosi čudnu pjesmu, praporce i svatove. Čekaj, to je on o tebi pisao? Ono kad si imala nesreću? Je l’ ti stvarno pričao bajku, pitali bi radoznalci. Nisam je ja imala. Imali smo je svi. I nije tema za ovu priliku. Ali da, je, pričao mi je puno. I tata i mama i Lola i Aleksa, pričali su mi bajku o tome da ću izaći pješice iz bolničke sobe i ta bajka se na sreću obistinila. Mislim o tome upravo sada, dvadeset godina poslije Naopake, dok sjedim i kucam malu vijest da je tata napisao bajku koju neću izbjegavati. Naprotiv.“, napisala je.

Ni infarkt ga nije mnogo usporio

Đorđe Balašević prošle godine je nakon infarkta operirao srce, a nakon operacije je u svom stilu zbijao šale o „godini proizvodnje“, i o tome „kako će se se ipak trebati pričekati na ulicu s njegovim imenom“.

Nastavio je i kada se vratio na pozornicu – „‘Nije gotovo dok debeli ne otpjeva’ rekao je na koncertu u Zagrebu.

No njegova obitelj je strepila. U prosincu je mu dijagnosticirana upala pluća. Usprkos teškoj bolesti, i tada se nastavio šaliti.

‘I u ovom suludom vremenu gleda kako da nas nasmije’

„Zovem Đoleta da vidim što radi i počnem razgovor sa:

– Kako si?

KORONULO prilično.

Da, kralj riječi me opet nasmijao ali i zabrinuo u isto vrijeme. Na sreću, nije pozitivan na koronu, samo je pozitivan na život, i u ovom suludom vremenu gleda kako da nas nasmije“, napisala je Beba prije par mjeseci.

Iako se činilo kako mu se stanje popravlja, Balašević je preminuo u petak u 68.godini života.