ĆORLUKA ČESTITAO SVOJOJ FRANKI NA DVA JEZIKA: ‘Svaka čast bejbs, snovi nekada postaju stvarnost’

Tko kaže da se snovi ne ostvaruju? Ljudi, presretna sam što mogu s vama podijeliti ovu veeeeeliku vijest —> PREDSTAVLJAM H R V A T S K U NA EUROSONGU!Lisboa, vidimo se brzoooo! 🇵🇹❤️ 🇭🇷 ………….————> Who said dreams don’t come true? I’m beyond happy to anounce that I will be REPRESENTING C R O A T I A in the EUROVISION SONG CONTEST 2018. in Portugal! Lisboa, here we comeee 🇵🇹❤️🇭🇷 #eurovision #ESC2018 #HRT #franka #crazy #iGocrazy @eurosong.hr @eurovision

