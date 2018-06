RASPRODAN TJEDNIMA UNAPRIJED! Sitno brojimo do Fresh Islanda, festivala koji je na Pag dovukao najveća imena svjetske hip-hop scene

Glazbena festivalska groznica samo što nije krenula, a Fresh Island je ove godine po prvi put rasprodan tjednima unaprijed. Festival na plaži Zrće od 07. do 13. srpnja posjetiti će oko 10 000 posjetitelja iz preko 40 zemalja, preko 200 internacionalnih uglednih medija, 30 internacionalnih influencera, nekolicina svjetskih celebrity osoba te 50 izvođača i DJ-a.

Fresh Island u pašku Novalju i na plažu Zrće svake godine dovodi ljude iz najrazličitijih dijelova svijeta te tako promovira Hrvatsku kao poželjnu turističku destinaciju. Većinu stranih posjetitelja čine gosti iz Velike Britanije, Hrvatske i Slovenije, nakon toga Nijemci, Francuzi i Austrijanci. No, ovaj festival može se pohvaliti i posjetiteljima iz egzotičnih i udaljenijih zemalja poput Bahreina, Rusije, UAE, SAD-a, Kanada, Australije i Indije. Posjetitelji se na lokaciji zadržavaju sedam dana, dok u Hrvatskoj provode i do 10 dana, a prosječna potrošnja posjetitelja Fresh Island festivala je 100 eura po danu, što izuzetno pozitivno utječe i na lokalno gospodarstvo.

Turistička zajednica grada Novalje u danima festivala bilježi dodatnih 10-12% porasta u popunjenosti smještaja nego što je to uobičajeno za to doba godine.

Fresh Island festival pokazuje svoj značaj i kvalitetu svog tima i na drugim poljima. Tako je ove godine osvojio broncu za dizajn web stranice na International Design Awards u suradnji sa kreativnom zagrebačkom agencijom SIZE. Popis najboljih europskh festivala sastavio je i ugledni The National, jedan od vodećih medija Ujedinjenih Arapskih Emirata – Fresh Island se tako našao uz bok festivalskih velikana Primavera Sound i Tomorrowland.

To je samo jedan od primjera na koji se ostvaruje velika besplatna promotivna i marketinška vrijednost za grad Novalju i Hrvatsku putem objava o festivalu na brojnim stranim internetskim portalima, radijima te u tiskanim medijima čija se vrijednost mjeri u nekoliko miliona eura medijske vrijednosti.

Ovogodišnje, sedmo izdanje glavnog festivalskog programa odvija se od 10. do 12. srpnja na pozornicama klubova Papaya stage powered by Rinse FM i INA Aquarius stage powered by Capital Xtra gdje će nastupiti hip hop zvijezde Wiz Khalifa, Lil Pump, J Hus, Vince Staples, Gold Link, Tim Westwood te 40 internacionalnih DJ-a i artist. Festivalski pre i after događanja kreću već od 07. srpnja. sa Noss Welcome partyijem u klubu Cocomo, te dnevnim i večernjim partyijima u klubovima Rocks i Kalypso od čega se izdvaja veliki nastup Ty Dolla Sign 09. Srpnja u klubu Kalypso. Tijekom Festivala posebni festivalski užitak doživite na pučini u sklopu popularnih NOSS Boat Partyija.