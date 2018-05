CHRISTINA AGUILERA IZDALA NOVI ALBUM: Predstavila ga pjesmom koju je snimila s Demi Lovato

Pjevačica je objavila pjesmu i album uoči zajedničkog nastupa s Demi na dodjeli 2018 Billboard Music Awards.

Christina Aguilera je objavila novu pjesmu Fall In Line koju je otpjevala zajedno s Demi Lovato. Pjesma je objavljena uoči zajedničkog nastupa Aguilere i Demi na dodjeli nagrada 2018 Billboard Music Awards koja će se održati u Las Vegasu 20. svibnja.

Novi album Liberation (RCA Records/Menart) ima ukupno 15 pjesama, od kojih smo već čuli i Twice te Accelerate. Singlove su pohvalili i kritičari, počevši naravno od njezinog fantastičnog vokala.

Liberation je šesti studijski album Aguilere, a ujesen slijedi i sjevernoamerička tuneja. Bit će to njena prva turneja nakon 2008. godine, počet će 25. rujna i obuhvatit će 22 grada. U nekoliko gradova, Aguileri će se pridružiti Big Boi.

Popis pjesama:

1. Liberation

2. Searching For Maria

3. Maria

4. Sick Of Sittin’

5. Dreamers

6. Fall In Line feat. Demi Lovato

7. Right Moves feat. Keida & Shenseea

8. Like I Do

9. Deserve

10. Twice

11. I Don’t Need It Anymore (Interlude)

12. Accelerate feat. Ty Dolla $ign & 2 Chainz

13. Pipe

14. Masochist

15. Unless It’s With You