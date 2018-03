Brian Johnson: AC/DC ne odlazi u mirovinu

Frontmen legendarne australske rock grupe AC/DC Brian Johnson u intervjuu za britanski Telegraph opovrgnuo je glasine da bend odlazi u mirovinu nakon što je potvrđeno da 61-godišnji gitarist Malcolm Young ima ozbiljnih problema sa zdravljem i uzima pauzu.

Johnson je pritom otkrio da se bend planira naći i napisati materijal za potencijalni novi album.

“Definitivno se okupljamo u svibnju u Vancouveru. Uzet ćemo gitare, napraviti malo buke i vidjeti ima li netko od nas kakvu melodiju ili ideje. Ako se išta dogodi, snimit ćemo to”, kazao je.

Istaknuo je da Youngova bolest ne znači kraj puta za bend.

“Ne bih želio nagađati o budućnosti. Ne odbacujem nikakvu mogućnost. Jedan od članova pati od iscrpljujuće bolesti, no ne želim o tome previše reći. Veoma je ponosan i želi privatnost. Prijatelji smo već 35 godina i veoma se ugledam na njega”, rekao je Johnson.

U povodu obilježavanja 40. godišnjice njihovog postojanja, bend je planirao turneju koja bi uključivala 40 koncerata na 40 različitih pozornica.

“To bi bio super način da se oprostimo, rekao je Johnson. Rado bismo to htjeli napraviti. No, to sad visi u zraku”, dodao je.

“AC/DC su povezana obitelj. Držali smo se svoga kroz osamdesete i devedesete, kada su ljudi govorili da trebamo promijeniti našu odjeću i stil. Ali nismo i ljudi su shvatili da smo pravi”, ustvrdio je Johnson.”

Ranije je o Youngovim poteškoćama sa zdravljem pričao njegov prijatelj, frontmen australskog benda Choirboy Mark Gables, koji je ustvrdio da se, “prema svemu sudeći čini da Young više neće moći nastupati”.

Nagađalo se da je Young imao moždani udar.

Nagađanja oko Youngova zdravlja dovela su do glasina da je bend na rubu toga da ode u mirovinu, što je Johnson sad opovrgnuo.

Bend je u priopćenju za javnost potvrdio da je 61-godišnji gitarist zbog bolesti neće neko vrijeme nastupati.

“Nakon 40 godina posvećenih grupi, gitarist i jedan od osnivača AC/DC-ja Malcolm Young uzima pauzu zbog bolesti. Malcolm zahvaljuje fanovima diljem svijeta na njihovoj neprestanoj ljubavi i podršci”, istaknuli su u priopćenju te zamolili da se za to vrijeme poštuje privatnost Younga i njegove obitelji.

“Bend će nastaviti stvarati muziku”, napisali su.

Australske legende prethodno su ‘preživjele’ smrt svog pjevača Bona Scotta koji je umro 1980. nakon noći teškog opijanja u Londonu, a na tom ga je mjestu zamijenio Johnson.