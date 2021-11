Osim mirisa božićnih pereca, tople čokolade ili kuhanog vina, svaki Božić obilježe i božićni hitovi. Iz godine u godinu sve ih je više, no odlučili smo istražiti koji su to hitovi odoljeli zubu vremena i ušli u povijest kao najslušanije božićne pjesme svih vremena. Donosimo popis 20 najslušanijih pjesama svih vremena.

The Pogues featuring Kirsty MacColl - "Fairytale Of New York"

Nazivaju je "himnom svih pijanaca, propalica i svih onih čiji su snovi odavno slomljeni", a govori o irskim iseljenicima koji su u Ameriku stigli sa snovima o boljoj budućnosti, no ti se snovi nikada nisu ostvarili.

Wham! - "Last Christmas"

Danas je druga najpopularnija božićna pjesama svih vremena, no "Last Christmas" nije zasjela na prvo mjesto ljestvice u Velikoj Britaniji kada je izašla prije 36 godina. Te je godine Band Aid izdao “Do They Know is Christmas?” koja je bila broj jedan.

Slade - "Merry Xmas Everybody"

Pjesma božićne tematike "Merry Xmas Everybody " bila je posljednji Sladeov singl 1973. godine.

Bing Crosby - "White Christmas"

Prema Guinessovoj knjizi rekorda pjesma je u izvedbi Binga Crosbyja postala najprodavaniji singl svih vremena. Otpjevalo ju je više od 150 različitih pjevača, u preko 500 različitih obrada.

Wizzard – "I Wish It Could Be Christmas Every Day"

Ova je pjesma prvi put objavljena 1973. godine, a napisao ju je i producirao frontmen benda Roy Wood.

Mariah Carey – "All I Want For Christmas Is You"

"All I Want for Christmas Is You" pojavila se na ljestvicama tijekom svih božićnih blagdana od 1994. Zbog dugotrajne popularnosti pjesme Carey je proglašena "kraljicom Božića".

Chris Rea - "Driving Home For Christmas"

Ova je pjesma nastala u trenutku kada je supruga došla po Chrisa Reaju na Badnjak kako bi ga odvezla kući automobilom. S obzirom na to da mu je istekao ugovor pa diskografska kuća nije bila voljna platiti željezničku kartu, vožnja automobilom bila je ipak znatno jeftinija.

Band Aid - "Do They Know It's Christmas?"

Zarada od izvedbe ove pjesme bila je namjenjena gladnima u Etiopiji. Pet godina kasnije nova postava glazbenika otpjevala je istu pjesmu pod nazivom Band Aid II, a za proslavu 20. godišnjice Band Aida, konstalacija novih glazbenika ponovno pjeva ovu pjesmu pod nazivom Band Aid 20.

Greg Lake - "I Believe In Father Christmas"

Iako se često kategorizira kao božićna pjesma , Gregu Lakeu to nije bila namjera. Rekao je da je pjesmu napisao u znak protesta zbog komercijalizacije Božića.

Johnny Mathis - "When A Child Is Born"

Izvorna melodija bila je "Soleado", melodija iz 1974. Cira Dammicca, skladatelja talijanskog ansambla Daniela Sentacruza i Daria Baldana Bemba.

Boney M - "Mary's Boy Child"

"Mary's Boy Child "je božićna pjesma iz 1956. , koju je napisao Jester Hairston, a obrada Boney M bila je prodana u 1,87 milijuna primjeraka.

East 17 - "Stay Another Day"

"Stay Another Day" bio je treći singl s drugog albuma Steam-a East 17. Bila je to njihova prva balada, koju je napisao glavni tekstopisac benda Tony Mortimer , a govori o njegovom bratu Ollieju koji si je oduzeo život.

Nat King Cole - "The Christmas Song"

Originalno napisana 1945., ovo je pjesma koja je Nat King Colea znatno proslavila.

John Lennon and Yoko Ono / Plastic Ono Band - "Happy Xmas"

Originalno je ovo pjesma o ratu u Vijetnamu, no s vremenom je postala jednom od standardnih božićnih pjesama te se pojavila na nekoliko božićnih albuma. Počinje s božićnim podravom Johna Lennona i Yoko Ono upućenog njihovoj djeci: Ono šapće "Sretan Božić, Kyoko", a Lennon "Sretan Božić, Juliane". Ipak, na listu s tekstovima pjesama uključenom u The John Lennon Collection (1982.) piše da je zapravo riječ o: "Sretan Božić Yoko. Sretan Božić, John."

Shakin' Stevens - "Merry Christmas Everyone"

Stevensova je popularnost naglo skočila 1980. kada su četiri njegova hita bila na prvom mjestu britanske top liste: "This Ole House", "Green Door", "Oh Julie" i "Merry Christmas Everyone". U tom je desetljeću bio glazbenik koji je prodao u Velikoj Britaniji najviše singleova.

Frankie Goes To Hollywood - "The Power Of Love"

"The Power Of Love" često se smatra božićnom pjesmom, iako se u tekstu pjesme ne spominje Božić. Međutim, popratni video prikazuje Rođenje Isusovo, a naslovnica je bila Uznesenje Djevice.

Aled Jones - "Walking In The Air"

Aled Jones ponovno je, kao odrasli čovjek, objavio pjesmu na svom albumu iz 2007. "You Raise Me Up: The Best of Aled Jones".

Bing Crosby and David Bowie – "Little Drummer Boy (Peace On Earth)"

Gospodin ‘White Christmas’ pozvao je u goste Ziggya Stardusta, a plan je bio da skupa zapjevaju “The Little Drummer Boy”. Crosby nije bio upućen u Bowievo stvaralaštvo, a niti Bowieju se nije sviđala ideja o pjevanju pa je ponudu odbio.

Jona Lewie - "Stop The Cavalry"

Jona Lewie, odnosno, John Lewis navodno je od ove pjesme mogao živjeti posljednjih četrdeset godina života.

Cliff Richard - "The Millennium Prayer"

"The Millennium Prayer" je pjesma u kojoj su riječi Očenaša postavljene na melodiju "Auld Lang Syne".