BEYONCE UŠLA U POVIJEST NASTUPOM NA COACHELLI: Pripremila show pun iznenađenja, a ovo je bilo najveće

Pjevačica je oduševila publiku jednim od najboljih nastupa u povijesti tog glazbenog festivala. Vrhunac večeri je bio kada je na pozornicu stala s kolegicama iz Destiny’s Childsa i s njima otpjevala njihove najveće hitove.

Slavna Beyonce je prva Afroamerikanka koja je bila jedna od glavnih izvođača na Coachelli, kultnom glazbenom festivalu u kalifornijskom Indiju. Uzbuđeni fanovi su zbog nje ovogodišnjem festivalu čak dali nadimak ‘Beychella’, a ona je svakako ispunila očekivanja i napravila show za pamćenje.

Pjevačica je prvo prodefilirala pozornicom u crno-zlatnom trikou s plaštom u pratnji plesačica, a nakon toga je otvorila nastup pjesmom Crazy in love koju je izvela u pratnji limenog orkestra, što je sve iznenadilo.

“Coachella, hvala što si mi dopustila da budem prva crnkinja među glavnim izvođačima”, rekla je Beyonce, a zatim zapjevala Run The World (Girls). U gotovo dva sata, Bey je pjevala hitove s posljednjeg albuma Lemonade, a imala je još niz iznenađenja.

Odala je počast Nini Simone i citirala Malcolma X-a. Sa suprugom Jay-Z-jem je otpjevala Deja vu te zaplesala sa sestrom Solange.

No, vrhunac nastupa je bio kada je izašla na pozornicu s Kelly Rowland i Michelle Williams, pjevačicama s kojima je započela karijeru u grupi Destiny’s Child. Djevojke su otpjevale svoje hitove iz devedesetih: Say my name, Soldier i Lose my breath.

Beyonce je trebala nastupiti još prošle godine, no otkazala je koncert zbog trudnoće. Umjesto nje je nastupila Lady Gaga. Osim Beyonce, nastupali su i The Weeknd i Eminem. Pogledajte cijeli nastup (Beyoncein započinje na drugoj minuti).