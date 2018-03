BEYONCE I JAY-Z POTVRDILI GLASINE: Slavni glazbenici kreću na zajedničku turneju, evo gdje će sve nastupiti

Ako ste čuli glasine da će Beyonce i njen suprug ići zajedno na turneju, više se ne morate nadate da su istinite – jer jesu.

Beyonce i Jay-Z su službeno potvrdili da idu na zajedničku turneju, koju su nazvali On The Run 2 Tour. To će biti nastavak njihove prve zajedničke turneje na kojoj su bili 2014., On The Run Tour.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Mar 12, 2018 at 6:55am PDT

Šuška se da će bračni par objaviti i zajednički album, no to još nije potvrđeno.

Turneja će početi 6. lipnja u Cardiffu u Walesu, odakle će glazbenici proći Ujedinjeno Kraljevstvo i Europu, nakon čega će tijekom ljeta i jeseni proći Sjedinjene Američke Države.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Mar 12, 2018 at 6:55am PDT

Pogledajte gdje će sve i kada nastupiti:

6. lipnja — Cardiff, UK

9 . lipnja — Glasgow, UK

13. lipnja — Manchester, UK

15. lipnja — London, UK

19. lipnja — Amsterdam, Nizozemska

23. lipnja — Kopenhagen, Danska

25. lipnja — Stockholm, Švedska

28. lipnja— Berlin, Njemačka

30. lipnja — Varšava, Poljska

3. srpnja — Köln, Njemačka

6. srpnja — Milano, Italija

8. srpnja — Rim, Italija

11. srpnja — Barcelona, Španjolska

14. srpnja — Pariz, Francuska

17. srpnja — Nica, Francuska.