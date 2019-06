U KLUBOVIMA OVE ZEMLJE ORI SE ‘RAKI-RAKI-RAKI-RAKITIĆ’: ‘Tražili smo nogometaša s čudnim imenom i on nam je sjeo’

Naš reprezentativac vjerojatno još nije čuo pjesmu, no Lucotti se nada da će ritam sa stihovima uskoro doći do njega te njegovih suigrača

Nogometaš Ivan Rakitić zabio je gol za Hrvatsku u pobjedi 3-0 nad Argentinom na Svjetskom prvenstvu, no godinu dana kasnije njegovo ime odjekuje u diskotekama te južnoameričke zemlje. Deseci osoba izvijaju svoja tijela u Junín de los Andesu, gradu s 12.600 stanovnika na jugu Argentine, dok lokalna zvijezda Ivan Lucotti preko mikrofona pjeva “Raki-raki-raki-raki-Rakitić!“.

Nogometaš sa čudnim imenom

Publika diže ruke u zrak te njiše bokove uz ritmove argentinske cumbije, glazbe porijeklom s kolumbijskih Kariba, no popularne diljem Latinske Amerike. Unazad nekoliko dana, od kada je grupa Los Monos Locos (Ludi majmuni), sa svojim frontmenom Lucottijem, izbacila hit “Rakitić” ta se pjesma nezaustavljivo širi.

“Tražili smo poznatog nogometaša sa čudnim imenom, koje će se dobro stopiti u pjesmu. Rakitić nam je sjeo kao prsten na prst“, objasnio je Lucotti ideju za ime pjesme u razgovoru za argentinsku televiziju 24/7 Canal de Noticias. To mu je prva autorska pjesma.

“Pjesma govori o osobi koja jednu noć odlazi u diskoteku, te o etapama koje se događaju kada ondje uđe, bude unutra i ode. Jedna kompletna tema“, rekao je.

Raketa još ni ne sluti

Lucotti kaže da se okupljenima svidjelo kada su uživo to otpjevali pa su zato snimili spot. U njemu se pojavljuje jedna osoba zamaskirana u majmuna, simbola tog benda, koji pleše u dresu Barcelone s prezimenom Rakitić.

“Probudio sam se jednog dana i vidio poruku poslanu preko Whatsappa. ESPN je to bio objavio, a onda je objavila i Marca. Počelo se širiti po Južnoj Americi i prešlo je u Španjolsku“, rekao je Lucotti dodavši kako je preko Instagrama i društvenih mreža nastavio širiti svoj hit.

Rakitić vjerojatno još nije čuo pjesmu, no Lucotti se nada da će ritam sa stihovima uskoro doći do njega te njegovih suigrača predvođenih argentinskim kapetanom Lionelom Messijem. “Mislim da se Rakitić sada nalazi na godišnjem odmoru, no pjesmu bi mogao uskoro čuti. Nadam se da će se ona slušati na pripremama Barcelone, na tome radimo”, napominje Ivan Lucotti.