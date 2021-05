ALBININ SEKSI OUTFIT JE TOP TEMA: Cijela Europa bruji o ovim izazovnim prorezima na guzi, već su je prozvali Miss Eurosonga

Albina Grčić je u nedjelju odradila svoju prvu generalnu probu na pozornici u Rotterdamu za nastup na Eurosongu koju ju čeka u prvoj polufinalnoj večeri 18. svibnja.

ALBINA ODRADILA PRVU PROBU U ROTTERDAMU: Novinari u press centru ispratili ju velikim pljeskom; ‘Ljudi moji, ja sam oduševljena’

Albina je zablistala na pozornici, a na pozornici je nosila kostim sa šljokicama koji ima izazovne proreze – na stražnjici. Ovaj izbor garderobe naišao je na podijeljene reakcije. Dok su neki ovim stajlingom bili oduševljeni, drugi baš i nisu.

“Kostimi su zaista grozni”, napisao je jedan komentator. “Volim i nju i pjesmu, ali ovaj outfit mi se ne sviđa”, složio se drugi.

Na nastupu su je pratili i plesači. Isti outfit atraktivna Albina trebala bi nositi i u polufinalu.

Na početku nastupa pozornica je u mraku, a Albina je obasjana neonskim svjetlima. Ubrzo kreće igra laserima i tijekom prvog refrena pridružuju joj se plesači. Potom se odmiču kako bi joj se pridružile četiri hologramske Albine.

