ALBINA DIGLA PUBLIKU U ROTTERDAMU NA NOGE: Pljušte pohvale i na društvenim mrežama; ‘Ako ne bude u finalu, poludjet ću’

Albina Grčić nastupila je deseta po redu u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga s pjesmom “Tick-Tock”.

Mlada Splićanka pokušava se izboriti za finale natjecanja za pjesmu Europe u kojem je od hrvatskih predstavnika posljednji bio Jacques Houdek 2017.

Albina i plesači svojim su dinamičnim nastupom digli publiku na noge, no u nekoliko se navrata čulo da pjevačica ima tremu, što ne čudi s obzirom na to da Eurosong gledaju stotine milijuna ljudi diljem svijeta.

RUSKINJA IMALA JEDAN OD BIZARNIJIH NASTUPA NA EUROSONGU: U domovini su njenu pjesmu pokušali zabraniti

Koreografiju je izvela u atraktivnom kostimu našeg poznatog dizajnera Juraja Zigmana.

Fanovi Eurosonga izrazili su svoje oduševljenje Albininim nastupom na društvenim mrežama.

“Postao bih strejt zbog Albine Grčić”, “Ako Albina ne prođe u finale, napravit ću nešto zbog čega ću završiti na vijestima”, “Ponosan sam na Albinu. Ako ne bude u finalu, poludjet ću”, neki su od komentara na Twitteru.

