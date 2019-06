AKO JOŠ NEMATE KARTE, SAD VAM JE PRILIKA: Najbrutalniji hrvatski festival dovodi genijalna imena, a imamo i super vijesti za iduću godinu!

Svi koji su ikada došli posjetiti Fresh Island, znaju da on nije samo obično festivalsko iskustvo nego puno više od toga

Pred vama su plesni dani i beskrajne noći ispunjene najvrućim ljetnim ritmovima i jedinstvenom atmosferom, neposredno uz plažu i plavo more, i to na najpopularnijoj destinaciji za mlade u državi, plaži Zrće. Fresh Island ove godine broji svoje osmo izdanje, a do sada ga je ukupno posjetilo oko 150 tisuća ljudi i samo najbolja svjetska imena hip-hop scene.

Za razliku od brojnih festivala na našoj obali koji bilježe slične brojke, ovaj se može pohvaliti time da je jedan od rijetkih koji je u potpunosti u domaćoj produkciji. ‘Fresh Island je još uvijek jedini festival u regiji i ovom dijelu Europe koji je orijentiran isključivo na hip-hop kulturu, rap glazbu i srodne žanrove poput trapa, r’n’b-ja, grimea, afrobeatsa, dancehalla, i jako smo ponosni što smo od početka kada smo krenuli kao mali boutique festival uspjeli ostvariti svoju viziju i postati prepoznatljiv svjetski igrač na festivalskom tržištu. Kao i uvijek trudimo se našim posjetiteljima pružiti jedinstveno ‘holiday iskustvo’ kroz kombinaciju najboljeg dnevnog i noćnog provoda, pool partyja, party brodova, koncerata i DJ nastupa, ali i sportskih adrenalinskih sadržaja poput vodenih i ekstremnih sportova na plaži Zrće kao i gastronomske užitke i delicije otoka Paga.“, rekao je Adnan Mehmedović – Medo, jedan od organizatora. ‘Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 349 kuna, a tu je i odlična akcija dostupna samo za domaću publiku, 3+1 – kupi tri ulaznice osvoji četvrtu besplatno, dok su u ponudi i jednodnevne ulaznice za koncert glavnog ovogodišnjeg izvođača, Tygu, po cijeni od samo 199 kuna.’

Uvijek je bilo poznato da Fresh Island postavlja trendove što se tiče novih i naprednih pravaca rap glazbe i donosi istu na ove prostore. Tako se Phat Phillie osvrnuo na izbor ovogodišnjeg line upa koji je posebno okrenut žanrovima koji su osvojili i zaludili publiku širom svijeta ove sezone. Idealna ljetna i plesna glazba koja svoje korijene vuče iz Afrike i Jamajke, afrobeats i dancehall, ovoga će ljeta odzvanjati Fresh Island festivalom u kombinaciji s rap zvukovima, jer kao njezini predstavnici dolaze Kanađanin Tory Lanez, zatim Afro B, B Young, Not3s, Hardy Caprio i Tim Westwood. Kao savršeni balans između trapa, rapa, koketiranja s r’n’b i afro zvukom tu je i najjače ime ovogodišnjeg festivala – Tyga. Poznati reper kojeg je u sam vrh svjetske scene osim zaraznih hitova lansirala i (bivša) veza s najmlađom članicom sestri Kardashian, Kylie Jenner, trenutno obara svjetske top ljestvice svojim novim albumom ‘Legendary’ koji je obavezan dodatak za ovo ljeto.

Lil Uzi Vert ikona je trap žanra i uzor mnogim mladim sudionicima scene koji su poludjeli za njegovim zvukom. “Lil Uzi sigurno je punker novog doba i predvodnik novih trendova i preokreta u najkomercijalnijem žanru sezone, zato je vjerojatno i malo teži za suradnju nego ostali izvođači.”, istaknuo je Phillie. Tu su još i odlični DJ Semtex i DJ Remake ali i brojni DJ crewovi koji su već niz godina prijatelji festivala: Faded, Shorebitch, Sixtion… Na nulti dan, 14. srpnja, svojim live nastupom Fresh Island će otvoriti Gunna, američki reper u usponu koji žari i pali pozornice gdje god da se pojavi. A festival će zaokružiti after party s posebnim nastupom UK repera Yxng Banea 18. srpnja.

Drugu godinu za redom partner Fresh Island festivala je NOSS sneaker store, a Marko Lončarević iz istoga istaknuo je kako je prezadovoljan suradnjom s festivalom: “Mislim da smo mi dva branda za koja je logičan i najprirodniji put bio da se povežu jer zastupamo iste vrijednosti i isti pogled na urbanu kulturu – fresh i drugačije. Jako sam sretan što sam upravo iz tog razloga i ove godine ja taj koji ide na Fresh Island festival.”

Damir Stupnišek – Stu, kratko se osvrnuo na ove godine prvi put održani Fresh Mountain, zimski boutique festival u francuskim Alpama koji je hip – hop ekipu odveo na snježne valove resorta Les Orres. “Svi su se odlično zabavili i bila je totalno drugačija, ali i dalje Fresh atmosfera. Sljedeće godine nastavljamo Fresh Mountain priču od 14. do 21. ožujka, a registracije za posjetitelje su u tijeku.” Također, Stu je najavio i datume Fresh Island festivala za sljedeću, 2020. godinu, a oni su od 4. do 11. srpnja, tjedan ranije nego ove godine, čime će se Fresh Island vratiti na svoj originalni vremenski termin.

