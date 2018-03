“ADELEINA GLAZBA JE ZA BAKICE”: Bivši pjevač Oasisa opleo po britanskoj divi

Legendarni rocker Noel Gallagher nije imao lijepe riječi za glazbu popularne kolegice Adele.

Glazbenik Noel Gallagher, bivši član kultnog benda Oasis, u intervjuu za časopis Telegraph objasnio je zašto mu se moderna glazba ne sviđa i zašto ne voli Adele.

“Ako netko želi znati što mislim o Adele, j**eno ću mu reći…ne vidim zbog čega je toliko slavna. Ne sviđa mi se njezina glazba.. Mislim da su njezine pjesme za j**ene bakice”, rekao je kontroverzni pjevač.



Dodao je i kako ne zna zašto ga u intervjuima nikad ne pitaju za mišljenje o Coldplayju ili U2-u.

Ipak, čini se da će se upravo Adele najslađe smijati jer je njezin novi album 25 ‘prešišao’ Oasisov album Be Here Now kao najbrže prodan u milinu primjeraka u Velikoj Britaniji.