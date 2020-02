GLAMUROZNA VEČER TOP.HR MUSIC AWARDSA: Najveća glazbena imena na dodjeli, među dobitnicima Severina, Kedžo, Franka…

Severina, Nina Badrić, Gabi Novak, Zdenka Kovačiček, Željko Bebek, Toni Cetinski, Franka Batelić, Damir Kedžo, Natali Dizdar, Zvjezdan Ružić, Jure Brkljača, Pravila igre, Mia Dimšić, Lea Mijatović, Lara Antić i Luce u samo jednoj večeri zajedno su proputovali kroz vrijeme

Nova nagrada na hrvatskoj glazbenoj sceni, Top.HR Music Awards, od svog nedavnog predstavljanja, izazvala je ogromni interes, kako struke, tako i publike, koja je s nestrpljenjem iščekivala čuti i vidjeti koja su to glazbena imena obilježila proteklu godinu; svaka na svoj način i svaka u svojoj kategoriji.

Nagrada koja istovremeno slavi glazbeno putovanje dugo više od sedam desetljeća te odaje počast svemu što je došlo ili tek dolazi, proizašla je iz dugogodišnje suradnje Hrvatske diskografske udruge (HDU) i RTL-a, a spojila je stare, ali još uvijek vrlo aktualne vrijednosti, poput radijskih emitiranja, s onim novim, najsuvremenijim, poput streaminga na jednoj od najpopularnijih platformi za slušanje glazbe – Deezera.

Sve to sinoć se u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu na najljepši način predstavilo na zajedničkom glazbenom putovanju najvećih imena hrvatske scene. Svečanu dodjelu uveličala su brojna imena s glazbene scene.

Emotivnom Severininom izvedbom pjesme “Rođeno moje”, uz zbor “Zagrepčanke i dečki” od čak 65 djece, započela je ova prekrasna glazbena večer, koju su potom svojim izvedbama uveličali i drugi veliki umjetnici poput Nine Badrić, Gabi Novak, Zdenke Kovačiček, Željka Bebeka, Tonija Cetinskog, Franke Batelić, Damira Kedže, Jure Brkljače, Pravila igre, Mie Dimšić, Lee Mijatović, Lare Antić, Luce… Večer su zatvorili instrumentalni genijalac Zvjezdan Ružić s Pianotronom, kroz zajedničku suradnju s Natali Dizdar, u emotivnoj izvedbi velikog hita Arsena Dedića – “S okusom soli”.

Veliko priznanje za Ninu, Kedžu, Severinu, Franku..

Neki od njih nagrađeni su i vrijednom Top.HR Music Awards statuom Staklarne Rogaška, ujedno velikim priznanjem za njihovu karijeru. Tako je, sukladno egzaktnim podacima dobivenim prema nacionalnim listama radijskog emitiranja HR Top 40, a koji uključuju broj emitiranja s više od 140 radijskih postaja diljem zemlje, pjesma godine “Rekao si” (Nina Badrić), muški izvođač godine Damir Kedžo, ženski izvođač godine Franka Batelić, grupa godine Pravila igre, novi izvođač godine Jure Brkljača, najprodavaniji domaći album “Vrijeme” (Parni valjak), najprodavaniji inozemni album “Let’s Rock” (Black Keys), Deezer singl godine “Rekao si” (Nina Badrić), Deezer izvođač godine Vojko V, a turneja godine “The Magic Tour” (Severina).

“Jako mi je drago što su publika i struka prepoznali trud i što im se sviđa. Nastavljamo i dalje čemu se iznimno veselim. Hvala na nagradi”, izjavila je Severina.

“Nisam se nadala da ću dobiti dvije nagrade iako je pjesma ‘Rekao si’, zaista pjesma koje je obilježila proteklu godinu. Hvala svim ljudima i publici na slušanju, a večeras mi je poseban gušt bio gledati mlade pjevačke nade”, dodala je Nina Badrić.

“Želim zahvaliti svim slušateljima, ovo je razlog zbog kojeg radim ovo što radim. Ovakva potvrda publike nešto je čemu se nisam nadala i što me toliko razveselilo. Hvala svim televizijama i radijskim postajama, i cijelom mom timu. Ovo je naša nagrada i ne mogu biti ponosnija i sretnija”, izjavila je Franka Batelić.

“Sretan sam i zahvalan na ovakvoj nagradi. Prekrasna godina je iza mene. Prošle godine se sve počelo prekrasno odvijati i nadam se da će se tako i nastaviti”, dodao je Damir Kedžo.

“Ovo je jedan ogroman vjetar u leđa, mi postojimo svega četiri godine na našoj glazbenoj sceni, tako da bismo se ovim putem zahvalili prije svega autorima, svim radijskim i televizijskim urednicima i na kraju onima najvažnijima – našim fanovima”, izjavili su dečki iz benda Pravila igre.

“Ovo je nagrada koje ne podliježe ukusu, nego brojkama. Ovo je statistika i to nas je razveselilo”, poručuje Parni Valjak.

Prekrasna i glamurozna večer

“Čast mi je velika i sretan sam. Ovo mi je zapravo prva nagrada i sigurno će imati posebno mjesto. Ovo mi daje vjetar u leđa i znak da je ovo što smo dosad radili odlično”, naglasio je mladi pjevač Jure Brkljača.

“Dobio sam nagradu za Deezer izvođača godine Hrvatske. To znači da će biti nekih kuna, lipa od tih tantijema, to mi je drago. Htio bih zahvaliti DJ Vrhu što miksa i mastera, Croatiju Records što su to izdali i to je to”, izjavio je Vojko V.

Ovu prekrasnu i glamuroznu večer, vođenu sjajnim voditeljskim parom, Anom Radišić i Tomislavom Jelinčićem, tijekom koje su dobitnici nagrada Maji Oštro Flis otkrili i prve utiske, gledatelji će imati priliku pogledati u subotu, 8. veljače, na RTL-u s početkom od 16.45 sati, u posebnom glazbeno-televizijskom showu. Gledatelje očekuje sat vremena najbolje domaće glazbe, tijekom kojih će pjesmama putovati kroz prošlost, biti u sadašnjosti i bodriti mlade snage kojima pripada budućnost.