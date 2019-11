ZIJAD GRAČIĆ UDRUŽIO SNAGE S INFLUENCERIMA: ‘Ovo su sasvim neki novi i drugačiji svjetovi’

‘Uvijek sam za mladost, za budućnost. Ovo je predivno osvježenje’, komentirao je Zijad Gračić film ‘IDEŠ? IDEM!’, u kojem su glavne zvijezde youtuberi i influenceri

Dugometražni igrani prvijenac Ljube Zdjelarevića, film ‘IDEŠ? IDEM!’, zabavna je komedija koja prvi put okuplja najpoznatije i najutjecajnije YouTube zvijezde i vodeće influencere. Kao jedini profesionalni glumac u filmu našao se Zijad Gračić, hrvatski “kralj sapunica” koji iza sebe ima velik broj kazališnih, filmskih i tv-uloga.

Pitali smo ga zašto je prihvatio ulogu u ovom nekonvencionalnom filmskom projektu te što misli o novim generacijama.

Iza sebe imate niz zapaženih uloga kako na kazališnim daskama, tako i u TV serijama. Što vas je nagnalo da prihvatite ulogu u jednom ovakvom, neuobičajenom, projektu?

Odgovor je vrlo jednostavan. Ja sam profesionalac i prihvatio sam ga jer mene svaki posao razveseli, no unatoč tome nisam imao pojma u kojem smjeru će film ići te kakav je to vid produkcije. Sada kada sam sve to doživio te nakon druženja s režiserom i cijelom ekipom, sretan sam što sam prihvatio ulogu te što nisam dvojio ni jednog trenutka.

Film predstavlja najpoznatije i najutjecajnije YouTube zvijezde i vodeće influencere regije, jeste li i prije filma bili upoznati s radom influencera?

Iskreno, nisam bio upoznat s njihovim radom. Doduše, čuo sam za njih preko svoje djece… Meni su ovo posve novi svjetovi i neka nova priča. Uostalom, uvijek sam za mladost, za budućnost. Ovo je predivno osvježenje.

Imate iskustva u radu sa studentima s obzirom na to da ste bili predavač na Akademiji u Tuzli i Osijeku. Kako su se influenceri snašli i imaju li glumačkog potencijala?

Kako da ne. Naravno da imaju glumačkog potencijala. Meni se recimo sviđa i sam način pričanja priče bez nekih pretenzija, bez velikih očekivanja – a ipak se dobije puno. Veoma mi se svidio takav način pričanja priče.

Jedna od vaših najzapaženijih uloga ona je u seriji ‘Novine’. Koja vam je najdraža uloga koju ste odigrali i zašto?

Apsolutno je to uloga Dantona u predstavi Dantonova smrt. Ta uloga mi je ostala najviše u sjećanju.

Što se od vaših studentskih dana do danas promijenilo? Što mislite o današnjim generacijama…

Pa iskreno, ovo jesu sasvim novi i drugačiji svjetovi. No, ako u išta vjerujem, to je da ih treba prihvatiti i shvatiti da je sve u mladosti. Zaista se veselim što sam surađivao s ovim mladim ljudima i mislim da mladost donosi nešto novo.

Tko vam je u glumačkom ili privatnom životu bio najveći uzor?

Vratit ćemo se u vrijeme kada sam upisao akademiju, bilo je to 1979. godine. Tadašnja mlada zvijezda i uzor, apsolutno je bio moj budući profesor Rade Šerbedžija.

Sa suprugom Katarinom u braku ste gotovo tri desetljeća. Koja je tajna vašeg dugog braka?

Treba ulagati, a posebno kada dođu djeca. Ulaganje u mladost, u budućnost… To je jedino što je pravo.

Balansirate aktivan glumački i obiteljski život. Ima li za još nešto vremena? Koji su vaši hobiji i kako najviše volite provesti slobodno vrijeme?

Prije sam se aktivno bavio sportom, a sada ga gledam… No najviše uživam biti s obitelji.