ZAVRŠENO SNIMANJE NOVOG FILMA ANĐELA JURKASA: Priča o značenju floskule ‘i živjeli su sretno do kraja života’

U Zagrebu je nakon nekoliko mjeseci intenzivnog rada završeno snimanje dugometražnog igranog filma Do kraja smrti, redatelja i scenarista Anđela Jurkasa.

Riječ je o ljubavnoj drami mozaične strukture snimanoj prema još neobjavljenoj knjizi istog autora Pokrij me tijelom. U glavnim ulogama nastupaju vrhunski domaći glumci: Judita Franković, Leon Lučev, Lana Gojak, Luka Dragić, Borko Perić, Tara Rosandić, Nera Stipičević, Nikša Butijer, Mislav Čavajda, Bojana Gregorić Vejzović, Jelena Veljača, Marinko Prga, Anamarija Percaić…

Također, u filmu se pojavljuju sjajni mladi glumci Lucija H. Kajić i Klara Mucci, a svoj debitantski nastup ostvaruje afrički glumac George Ginikachukwu Opurum. Osim zbog odlične glumačke postave, odličan scenarij filma ispunjen toplim ljudskim pričama vratit će vam vjeru u domaći film, ali i u ljubav.



Nakon debitantske trilogije filmova (Zbog tebe, Fuck Off I Love You i Happy End), prve u povijesti nacionalne i regionalne kinematografije koja je izazvala kontroverzne reakcije, došao je red na jednu nježnu i toplu ljubavnu dramu.

Do kraja smrti je mozaična priča isprepletenih ljudskih odnosa u potrazi za ljubavlju, srećom, opraštanjem i značenju floskule i živjeli su sretno do kraja života. Točnije, kako sam redatelj naglašava, to je film o neodustajanju. O ljudima koji vjeruju kako voljeti znači voljeti zauvijek. Film je posveta, jednoj jedinoj osobi za koju odaberete da je biće koje želite čuvati do kraja života, zapravo smrti. Sretnima zovemo one koji uspiju pronaći ljubav do kraja života, ovo je priča o onima koji su otišli korak dalje, do kraja smrti…

Radnja se vrti oko više različitih ali isprepletenih ljudskih priča koja započinje jednog jesenjeg podneva kada se dvoje klinaca s leptirićima u trbusima i rumenim obrazima nalazi na mostiću, njihovom mjestu, kako bi si priznali nešto jako bitno. Istog dana, pokreće se lavina događaja između ljudi nimalo slučajno usmjerenih jedni na druge.

Glazbu za film čine album There Is No1 zagrebačke skupine Lunar, skladbe nagrađivanog domaćeg kompozitora Dalibora Grubačevića te nekoliko novih izvođača. Direktor fotografije je Danijel Kovačević, uz asistencije Dina Senčara, dok je na montaži filma radio Ivan Neff. Naslovna pjesma filma Što očekujem od tebe u izdanju Aquarius Recordsa, kojom će se predstaviti soundtrack filma, tema je novog izvođača imena Tvoj.

Sinopsis filma

Kvartovski momak A. je krenuo dostaviti pizzu, ali zaglavi u liftu s odvjetnicom Editom; dobroćudni vozač Boki kreće u šetnju sa svojom suprugom Melitom, otkad je vezana za invalidska kolica to im je redovni ritual vikendom; radio voditeljica Nives završava noćnu smjenu, ali je naziva branitelj s PTSP-om prijeteći da će raznijeti nekog; Marina bi promijenila spol samo kako bi bila s Davorkom koja joj se sviđa, ali tvrdi da je lezbijka iako nije sigurna u svoje izbore; apsolventica Luce se zaljubila u svog profesora Žaca i budi mu se nekoliko mjeseci u krevetu; Ran i Ana putuju s djecom s mora, ali samo šute; Luka i Ema stoje na teškoj dylanovskoj kiši i preživljavaju njegovu prevaru; mama Jelena i četverogodišnja kći Eva putuju njenoj sestri u Ameriku, čekaju na kolodvoru prijevoz do aviona; gluhonijemog Nigerijca T`kamu su napali i prebili skinheadsi, na policiji čeka prepoznavanje, a Vesna, volonterka iz centra za socijalni rad prevodi njegov znakovni jezik; call girl Charlie želi snimiti svoj odnos s Igorom; Iva boluje od raka, njen Fran joj produžuje dan; umirovljenici Stana i Frano pričaju svojim unucima kako su se upoznali, razdvojili i preživjeli Drugi svjetski rat te se susreli 50 godina poslije zadnjeg susreta 1944. godine.