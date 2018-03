VIDEO: Plan osvete

Plan osvete akcijski je triler, s ljubavnom pričom u središtu, čija se radnja odvija u kriminalnom miljeu New Yorka.

REDATELJ: Niels Arden Oplev

ULOGE: Colin Farrell, Noomi Rapace

ŽANR: akcijski triler

TRAJANJE FILMA: 118 minuta

GODINA: 2013

DRŽAVA: SAD





SADRŽAJ FILMA:

Victor (Colin Farrell) desna je ruka šefu mafije Alphonsu (Terrenc Howard), koji se suočen s problemom prijetećih pisama i smaknuća članova njegove bande. Darcy (Dominic Cooper), Viktorov prijatelj koji također radi za Alphonsa, postaje opsjednut pronalaskom ubojice kako bi se dodvorio Alphonsu i osigurao bolji položaj u organizaciji. Usred svih tih događaja, Victor upoznaje Beatrice (Noomi Rapace), tajanstvenu Francuskinju koja živi sa svojom majkom Valentinom (Isabelle Huppert), u zgradi preko puta Victora. Kako Beatrice sve više privlači Viktora, on shvaća da ona uopće nije žena kakvom se čini, nego žrtva zločina koja traži osvetu i za to joj je potreban upravo Viktor. No i ona ubrzo otkrije da i Viktor traži osvetu za smrt svoje supruge i kćeri. Kad se ovo dvoje povrijeđenih ljudi opsjednuti osvetom spoji, njihova međusobna kemija i intenzivna veza navode ih na strašan plan za osvetu.