U ZAGREBAČKOM DRIVE-IN KINU SVE JE UZBUDLJIVIJE: Francuska komedija snimana u Hrvatskoj obilježila treću večer, stiže još filmova

“Osim uživanja u izvrsnim filmovima sve tri dosadašnje večeri u ovom kinu iz automobila, bili smo svjedoci i mnogih drugih zanimljivosti među našim posjetiteljima. Drive-In Kino pokazuje se kao mjesto mnogih uzbuđenja. Tako je prve večeri u subotu mladi par odlučio obilježiti svoj prvi spoj dolaskom u kino, ali ih je tijekom projekcije ostavio na cjedilu akumulator automobile. I dok su oni uživali u osvježenju u VIP pagodi, organizatori su im pronašli kleme i dovoljno struje iz drugog automobila. Posjet kinu ostaje im za pamćenje. Nedjeljnu projekciju obilježio je bračni par koji je proslavio godišnjicu braka,” – javljaju iz tvrtke Kreativna Poslovna Rješenja koja priređuje Drive-In Kino.

Zbog homofobne izjave morao trenirati gay momčad

U ponedjeljak navečer je u Drive-In Kinu, najvećem eventu – s razmakom na Istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma prikazana atraktivna francuska komedija The Shiny Shrimps koja je snimana u Opatiji, Splitu i Rijeci, pa je hrvatskoj publici bila tim zanimljivija. Priča je to o ljudskoj različitosti, pravu na izbor svake osobe i slobodi pojedinca. Olimpijski prvak Matthias Le Goff (Nicolas Gob), za kaznu zbog jedne homofobične izjave na televiziji postaje trenerom amaterske gay vaterpolo momčadi Shiny Shrimps. Njegov zadatak je ne baš jako sposobnu momčad kroz kvalifikacije odvesti na Gay igre u Hrvatsku, zemlju domaćina europskog LGBT turnira u vaterpolu. Ova šarmantna komedija snimana u trima gradovima na obalama Jadrana inspirirana je stvarnim događajima vaterpolo tima Gleaming Crabs s kojim je scenarist Cedric Le Gallo putovao po mnogim turnirima sve do Gay igara.

Organizator podsjeća da u utorak slijedi film Emma, a projekcija filma Smrtonosni strojevi, planirana za srijedu, otkazuje se zbog najavljenog lošeg vremena s jakim vjetrom tijekom kojeg iz sigurnosnih razloga nije moguće podignuti platno. Vlasnici ulaznica koji ih nisu iskoristili u ponedjeljak, mogu ih koristiti za projekciju u utorak ili pak u petak kada su na programu Brzi i Žestoki: Hobbs & Shaw. U četvrtak je na programu film Yesterday za kojeg vrijede ulaznice od otkazanog proteklog četvrtka, a za projekciju Brzih i Žestokih vrijedit će ulaznice od otkazane predstave prošlog petka.

Prihod od ulaznica u humanitarne svrhe

Cijena ulaznice po automobilu za dvije osobe je 100 kuna, a prihod od prodanih ulaznica namijenjen je Kliničkoj bolnici Sestara milosrdnica iz Zagreba. Na ulazu će svaki od posjetitelja dobiti bogati poklon paket s grickalicama i osvježavajućim pićima za dvoje. Ulaznice za Drive-In Kino moguće je kupiti putem Entrio sustava, a više informacija o događanju potražite na službenoj web stranici projekta.

