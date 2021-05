ŠTO AKO JE SPASITELJICA SVIJETA – LEZBIJKA? Priča o jednoj nesavršenoj obitelji razveselit će najmlađe, ali i naljutiti – konzervativce

Animirani film koji je topao, obiteljski, a još uz to zagovara liberalne vrijednosti kada je u pitanju seksualna orijentacija, nije nešto uobičajeno, ali je svakako nešto što će biti zanimljivo za najmlađe

Obitelj Mitchell protiv strojeva (The Mitchells vs. the Machines, 2021.) možda tijekom pripovijedanja ostavlja neke suptilne tragove, ali tek na samom kraju, poput fino umotanog bombona, razotkriva pravo iznenađenje za sve ultrakonzervativce. Dok uživate misleći kako ste baš pogledali još jedan animirani film koji afirmira vrijednosti tradicionalne obitelji, on vas iznenadi svojevrsnim ideološkim obratom, otvoreno stajući na stranu liberalnog tumačenja seksualnosti, prihvaćanja drugačijih te propagiranja „duginih obitelji“ i LGBTQ+ pokreta.

„Jeste li ti i Jade službeno u vezi i hoćeš li ju dovesti kući za Dan zahvalnosti?“, pita mama Linda kćerku Katie, otkrivajući jednostavno i nenapadno lezbijsku seksualnu orijentaciju protagonistice filma u kojemu spasi svijet, a čija je distribucijska prava otkupio Netflix od Sonyja.

To je prvi put da je neka velika studijska kuća (Columbia Pictures i Sony Pictures Animation) eksplicitno podržala gejeve u animiranom filmu. „Željeli smo samo pokazati stvarne ljude i to je nešto što je dio normalnog života“, rekao je redatelj i scenarist Michael “Mike” Rianda za CBR.com i dodao: „Mislim da svi imamo prijatelje i obitelj koji su LGBTQ+“. U namjeri da animirani film reflektira stvarne ljude, obitelji i njihove odnose, okarakterizirao je glavne likove na osnovi vlastita životna iskustva iz svoje obitelji. „Bio sam poput Aarona u djetinjstvu, a poput Katie u odrasloj dobi“, otkrio je za CBR.com.

Nesavršena obitelj

Računalno generirana animirana distopijska znanstveno-fantastična akcija s retro elementima filmova ceste i sazrijevanja iz 1980-ih i s početka 1990-ih tematizira na prvi pogled jednu prosječnu obitelj koja se tipično ne ističe ni po čemu osobito. Osim po, paradoksalno, neobičnim sklonostima. Netko bi mogao reći da je disfunkcionalna, ali to bi zapravo bilo potpuno krivo. Točnije bi bilo da su Mitchelli jedna tipično nesavršena obitelj uhvaćena u prijelomnom trenutku, čiji svi članovi imaju neke psihološke, komunikacijske ili društvene nedostake.

Otac je dobrodušan „pater famillias“, zaljubljenik u prirodu te nezainteresiran za tehnologiju i zanimacije mlađih generacija. Majka je vezivno tkivo između njega i djece, ali je zbog gledanja na prvi pogled savršenih obitelji na društvenim mrežama postala nezadovoljna i ljubomorna u stalnom uspoređivanju sa svojom obitelji. Najmlađi član, simpatični šmokljan Aaron opsjednut je dinosaurima i ujedno vrlo stidljiv kada su u pitanju djevojčice, a njegova starija sestra Katie oduvijek se osjećala poput stranca, drugačije.

Katie voli duge, snimati čudne filmove, neprilagođena je, odudara ponašanjem i zbog toga je neshvaćena među vršnjacima. Sve dok ne upiše studij filma i ne pronađe istomišljenike zbog kojih jedva čeka da ode na fakultet i odvoji se od obitelji. Posebice emocionalno rezerviranog oca Ricka, koji joj ne pokazuje pažnju kakvu bi željela jer su izgubili vezu kakvu su nekada imali. Dok je ona ovisna o tehnologiji kroz koju promatra svijet, on je tradicionalniji tip koji živi u stvarnosti i trenutku.

Avantura kao prilika za povezivanje

Priča se počinje zahuktavati kada otac zbog probuđene savjesti neočekivano otkaže njezin let i otkrije da će na fakultet stići obiteljskim putovanjem automobilom umjesto kako je planirano zrakoplovom. Zajedničko putovanje cestom vidi kao možda i posljednju priliku da poprave narušeni odnos i povezivanje. Katie je isprva razočarana što će propustiti upoznavanje s kolegama, ali ono što je počelo kao katastrofalno putovanje s obitelji, igrom slučaja postaje najveća avantura njihovih života.

Naime, povrijeđena i ljubomorna umjetna inteligencija PAL utjelovljena u pametnom telefonu otme se kontroli svom dizajneru Marku te preuzme kontrolu nad novim kućnim robotima sa osvetoljubivim planom da uz njihovu pomoć porobi čovječanstvo i lansira ga u svemir. Neočekivano, upravo na nesavršenu obitelj kakva su Mitchelli spletom okolnosti pada odgovornost spašavanja cjelokupnog svijeta od grotesknih ideja jednog genocidnog mobitela i podivljalih strojeva. Usput otkrivaju nevjerojatne sposobnosti i snalažljivost te obnavljaju obiteljsku koheziju i pozitivnu komunikaciju kakvu su nekada imali.

Čini se da je Rianda zauzeo jedan balansirani pristup tehnologiji, s jedne strane pozdravljajući njezine pozitivne strane poput omogućavanja brže i bolje komunikacije, a s druge strane kritizirajući kroz film negativne učinke na međuljudske odnose, kao i potencijalnu mogućnost umjetne inteligencije da se odmetne u moćnog, autonomnog i samosvjesnog subjekta koji žudi za dominacijom i voljom za moći. Rianda je objasnio u intervjuu za Collider da ga je zanimalo koja je uloga čovječanstva u svijetu u kojemu su roboti na istoj razvojnoj razini kao i ljudi te što je to što nas čini posebnima.

Suprotnost svijeta prirode i tehnologije

Redatelj je priču izložio kroz životne, psihološki razrađene likove, iako se doimaju poput animiranih lutaka unutar nesavršeno obojanog i kroz dječju vizuru preobličenog realističnog svijeta. Nasuprot njima i nesavršenom svijetu prirode pomalo akvarelne teksture, uzdiže se savršeni, minimalistički svijet strojeva i umjetne inteligencije, vizualno prikazan jakim retro stilom, s jasnim, čistim te ravnim linijama i geometrijskim oblicima koji su ispunjeni jasno gradiranim neonskim bojama. Iz tih slika dihotomije prirode i tehnologije naziru se daljnje oprijeke liberalnosti i totalitarizma, slobode i ropstva itd.

Riandin film je dosta dobro posložen u vrlo pitku, zabavnu, ugodnu i toplu priču. Više zanimljiv nego fascinantan kao što ga kritičari predstavljaju, namijenjen je prvenstveno obiteljima i mlađoj djeci. Kroz obilje humora, šarenih boja, medijskog poigravanja, referenci i jako dobru računalnu animaciju donosi poučnu priču bez previše napadnog moraliziranja. Pri tome nije bez nedostataka, pa se moglo, primjerice, poraditi više na zapletu s umjetnom inteligencijom koji je prebrzo odrađen. Zadnji dio filma se može tijekom prvog gledanja činiti dosta kaotično, nategnuto, karakterno neuvjerljivo i pretjerano, tako da od odrasle publike zahtijeva značajno suspendiranje vjerovanja i nekritičko prepuštanje filmskim slikama.