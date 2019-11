STIŽE FILM S NAJPOZNATIJIM INFLUENCERIMA: ‘Ako ovaj film vrati klince u kina na hrvatski film, to će biti njegova najveća vrijednost!’

Dugometražni igrani prvijenac Ljube Zdjelarevića, film IDEŠ?IDEM!, zabavna komedija koja po prvi puta okuplja najpoznatije i najutjecajnije Youtube zvijezde i vodeće influencere regije u kina stiže 5. prosinca u distribuciji 2i Filma

Riječ je o dosad u našoj domaćoj filmskoj produkciji neviđenom i nekonvencionalnom projektu koji po prvi puta u igranoj formi predstavlja mlade virtualne zvijezde uz koje odrastaju nove generacije: Veroniku Rosandić, Kaju Kočevar – “Kaya Solo”, Vida Juračića, Frana Lauša, Bogdana Ilića – “Baku Prase”, Niku Ilčić, Amela Družanovića – Mecu Cazina, Nenada Krstića – Tonyja TCTN i mnoge druge! Kao profesionalna podrška i jedini profesionalni glumac u filmu nastupa Zijad Gračić.

“Riječ je o eksperimentalnom projektu, koji je rađen iz jedne potpuno nove perspektive: Kako filmovi u Hrvatskoj u proteklih par godina nisu ostvarili neki zapaženi kino uspjeh, mi smo počeli istraživati koje bi teme i filmovi mogli ostvariti neki kino potencijal i naletjeli na YouTubere. To je jedan sasvim novi, drugačiji svijet, YouTuberi su ekstrovertirani, a publika postoji. Odlučili smo saznati postoji li tu nešto što možemo uobličiti, tu ideju da YouTubere prebacimo na kino platno”, pojašnjava redatelj Ljubo Zdjelarević.

“Ideja je bila da projekt bude regionalan, pa su glumce određivali po zemljama, otkuda dolaze i po sadržaju koji stvaraju. Tražili smo YouTubere koji mogu komunicirati s većim brojem ljudi te za koje smo ocijenili na temelju njihovog video sadržaja da mogu glumački najbolje funkcionirati u svojoj izvedbi”, dodaje Zdjelarević.

YouTuberi glume sami sebe

Film je nastao u produkciji Kinoteke i distribuciji 2i Filma, a donosi izuzetno zabavno filmsko proputovanje od Zagreba do Istanbula, u kojem svatko od glumaca zapravo predstavlja samog sebe. Iako sniman po scenariju Nikoline Bogdanović i funkcionira kao fikcija, zadaća mladih YouTubera bila je da zapravo u zadanim situacijama glume sami sebe. Jedinstvena je to prilika za sve mlađe generacije iz jedne nove perspektive upoznati ove mlade ljude koji su zaposjeli virtualni prostor i vješto iskoristili zadanosti digitalnog doba kako bi od svojeg imena izgradile – brend.

“Energija na setu je bila jako pozitivna, a kroz same pripreme smo shvatili da bi njihova izvedba mogla jako dobra. I improviziraju super. Ipak je početna pretpostavka da su oni naturščici, a želja nam je bila, naravno, da ispadnu u glumačkom smislu najbolje moguće jer krajnji cilj je da im klinci vjeruju. Da nakon odlaska u kino zaključe da je film bio vrijedan gledanja, da se možda inspiriraju pričom i sami nešto poduzmu, neku akciju poput roadtripa u Istanbul. Barem do Samobora autostopom, na kremšnite. A za to su naši glavni likovi morali biti uvjerljivi, jer na kraju krajeva, ovo je ipak njihov film”, kaže Ljubo Zdjelarević.

Drugačiji pristup

O dosegu materijala koji objavljuju, govori i podatak da je službeni trailer filma dosad ostvario gotovo osam stotina tisuća pregleda. Podaci su to koji ukazuju na potencijal ovog filmskog sadržaja i publiku koja je zainteresirana za isti.

“Suvremena hrvatska kinematografija proizvodi uglavnom arthaus filmove, što je naravno skroz ok. Manji broj filmski projekata se stvara u komercijalne svrhe, iako bi svi naravno htjeli da su i art projekti komercijalno uspješni. No nisu svi. Zapravo nije većina. Ovo je jedan doista drugačiji pristup. Početne pretpostavke su drugačije, jako puno istraživanja i kombinatorike je uloženo u projekt, vodiš se idejom da film treba vidjeti čim veća količina mladih koji danas prvenstveno žive online. Njihovi YouTube junaci su uvijek s njima, a sad ih sve skupa treba prebaciti u kino. Projekt je, volim kazati, eksperimentalni, za sve nas koji smo uključeni u realizaciju, produkciju i plasman filma. Na razini nas kao proizvođača, taj istraživački momentum je apsolutno nov. Ako ovaj projekt postigne konkretan uspjeh i vrati klince u kino na hrvatski film, onda je to njegova najveća vrijednost, a takav uspjeh bi, vjerujem, mogao inspirirati druge produkcijske kuće i autore da se okušaju u sličnim pothvatima”, zaključuje Zdjelarević.

Ideš? Idem! dugometražni je igrani film u režiji Ljube Zdjelarevića, scenarij potpisuje Nikolina Bogdanović, produkciju Kinoteka, a producenti filma su Barbara Jukopila i Ljubo Zdjelarević. Direktor fotografije je Raul Brzić, a montažu potpisuje Ana Marija Sremec. Distributer filma je 2i Film. Film IDEŠ?IDEM! 5. prosinca stiže u kina diljem Hrvatske.