SERIJA O BALKANSKOM KRVNIKU PRAVI JE HIT U SRBIJI; Čovjek koji glumi Miloševića otkrio: ‘Nije mi bilo lagano vraćati se u to vrijeme…’

Radnja serije prati zadnja tri dana koje je Milošević proveo na slobodi s obitelji i najbližim suradnicima

Susjedna BiH ima nominaciju za Oscara za što je zaslužan film “Quo Vadis Aida” redateljice Jasmile Žbanić koji vjerno dočarava sav užas Srebrenice 1995. godine. Beogradski glumac Boris Isaković u tom filmu glumi ratnog zločinca Ratka Mladića.

Istog glumca ovih dana Srbi su gledali u ulozi Slobodana Miloševića u hit televizijskoj seriji “Porodica”. Radnja serije prati zadnja tri dana koje je Milošević proveo na slobodi s obitelji i najbližim suradnicima. U stvarnosti, to se događalo točno prije 20 godina, u četvrtak je bila okrugla obljetnica njegova uhićenja.

Državni RTS prikazuje konačni pad balkanskog krvnika, a serija je u Srbiji izazvala brojne polemike. Kontroverze su postojale i prije prikazivanja. Kći i sin Slobodana Miloševića, Marija i Marko, u više su navrata preko odvjetnika pokušavali zabraniti snimanje priče o svojim roditeljima.

Rekli su da Mira Marković i Slobodan Milošević neće biti objektivno prikazani, ali njihova nastojanja nisu bila uspješna. Mišljenje koje prevladava jest da je serija faktografski autentična.

Beogradski glumac: ‘Nije mi bilo jednostavno vraćati se u to vrijeme’

Preko Skypea, glumac iz Beograda koji tumači Miloševića javio se za RTL Direkt te prokomentirao svoju ulogu.

“Nije mi bilo jednostavno vraćati se u to vrijeme, moram priznati, ali eto po zadatku, a taj zadatak jesam sa oduševljenjem prihvatio jer je vrlo vrlo provokativan, međutim kad sam zaronio i vratio se u te 90. i ponovno počeo slušati te govore ideološke i da se prisjećam tog užasa rata koji smo prošli svi i čega sve ne još, nije mi bilo jednostavno, ali glumački posao je takav.

Milošević je u svakom slučaju u smislu nekog ukupnom obuhvata njegove ličnosti… Bilo mi je važno van politike negdje pronaći tog čovjeka, van te općenite slike o njemu jer su i ovi dani posljednji u kući s obitelji bili pitanje toga. Možemo mi biti i carevi i kraljevi i predsjednici, ali u osnovi mi smo ipak samo mali obični ljudi i dođe trenutak kada to svi spoznaju”, rekao je Boris Isaković za RTL Direkt.

O ulozi Ratka Mladića

Upitan je li mu teže pala uloga Miloševića ili Mladića, Isaković odgovara:

“Što se tiče Ratka Mladića, tu je jednostavnije bilo jer na svu sreću ta uloga nije od mene zahtijevala neko dublje bavljenje njime kao čovjekom, nego su to bili dani ulaska u Srebrenicu, tako da je to ono što je bio nekako sužen pogled koji mi je omogućio da ne čačkam dublje po tom čovjeku jer moram priznati da mi se to nije pretjerano ni radilo.”

Kada su u pitanju reakcije na seriju, Isaković kaže da su kritike fenomenalne te da dobiva niz pohvala. “Neću biti lažno skroman, mislim potpuno s pravom jer sam stvarno nekako uspio ući skroz u njegov lik naravno uz pomoć i fantastične maske koju su mi napravili, ali javnost je nekako podijeljena. Nisam nešto mnogo na društvenim mrežama, ali danas je izgleda nemoguće udovoljiti svima”, rekao je beogradski glumac za RTL Direkt.