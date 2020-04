SERIJA KOJA ĆE VAS ZABAVITI ZA VIKEND: Priča o malom gradiću i arogantnom tipu koji prolazi pakao dostupna je besplatno

Nekad si bio kao George Clooney, a sada si više kao Charlie Sheen

Ako ste obožavali galeriju likova u seriji ‘Život na sjeveru’ ili se opuštali u britanskom selu ‘Doc Martina’, odnosno, ako volite tople, ljudske priče povezane s talentiranim liječnikom koji iz ovog ili onog razloga završi u malom mjestu prepunom osobenjaka i ljudi koji žive bliže prirodi, uživat ćete i u novoj seriji Zovi doktora!

RTL PLAY IMA HRPU NOVOG BESPLATNOG SADRŽAJA: Od hit serija do filmova i crtića koje ćete gledati dok ste doma

Glavni junak kardiolog je Hugh Knight (Rodger Corser), koji nije mogao kontrolirati svoju posvećenost hedonizmu pa ga šefovi šalju na odvikavanje uz rad u zabit od jedva 10.000 stanovnika na sjeveru Australije, koja je, slučajno ili ne, njegovo rodno mjesto.

Povratkom u rodno mjesto, iz kojeg je pobjegao još kao student, arogantnom doktoru su se kao bumerang vratili svi nerazriješeni odnosi iz prošlosti u eksplozivnoj kombinaciji s ekscentričnim pacijentima i neobičnim slučajevima.

Uz pacijente, obitelj, stare ljubavi, ansambl živopisnih kolega i zanimljivih suradnika, moramo spomenuti šeficu Penny (Hayley McElhinney) koja s užitkom svako malo podsjeti dr. Knighta da upravo ona njegovu karijeru drži u rukama pa mora biti jako obazriv želi li svoj stari život natrag.

Dr. Knight lik je kojeg na prvu mrzite, svjestan je toga i ne pokušava šarmirati ljude koje susreće, ali svi ubrzo otkriju kako mu je srce na mjestu. Antijunak je to kakvog nije lako igrati, no Corser to radi sa zadivljujućom lakoćom, što postaje jasno već oko polovice prve sezone. Privatno je glumac prava suprotnost liku kojeg tumači u seriji: obiteljski je čovjek, otac četvero djece i u dugogodišnjem je braku te živi život kakav bi Hugh Knight smatrao „vrlo dosadnim“.

Ako vam sve ovo zvuči poznato i niste sigurni biste li to gledali, obećavamo brdo originalnih, dirljivih priča razvijenih iz poznate formule. Ovo je serija o malom gradiću s ljudima koji u njemu žive i arogantnom tipu koji prolazi osobnu verziju pakla ne bi li naučio nešto o sebi i postao bolja osoba.

Debi Enker iz The Sydney Morning Heralda nazvala je seriju drukčijom bolničkom dramom jer je “nježnija, smješnija i smještena je u prekrasne krajolike” dok je Steve Molk s DeciderTV-a posebno pohvalio glumačku ekipu kao vjerojatno najbolji ansambl neke australske TV serije.

Zovi doktora! serija je dostupna besplatno na RTLplayu i ako ste ljubitelj opuštajuće, zabavne televizije, kompletne prve 3 sezone odbingeat ćete u nekoliko dana.