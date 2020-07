PULSKI FILMSKI FESTIVAL IPAK NIJE OTKAZAN: Objavljen je novi datum održavanja prestižne manifestacije

View this post on Instagram

Dragi prijatelji Festivala, draga publiko, dragi gosti, dragi autori, dragi medijski predstavnici, poštujući smjernice i upute nadležnih stručnjaka, 67. Pulski filmski festival neće održati u tradicionalnoj formi i sadržaju. Tijekom narednih dana, u dogovoru s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, Festival će obavijestiti javnost o eventualnim alternativnim kanalima održavanja ili prikazivanja festivalskih programa. Pulski filmski festival priključuje se općoj društvenoj odgovornosti u svrhu sprečavanja širenja zaraze virusom covid-19. U ovom izvanrednom društvenom trenutku, zdravlje publike, gostiju, filmskih autora i medijskih predstavnika zajednički je i jedini prioritet, te je prilagodba programa nužna kako bi poduzeli sve propisane mjere i slijedili upute za sveopću dobrobit.