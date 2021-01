PRIJATELJI I FANOVI OPRAŠTAJU SE OD MIRE FURLAN: Osobito potresna je posljednja poruka objavljena na profilu velike glumice

U 66-oj godini, u SAD-u preminula je velika glumica Mira Furlan.

TEŽAK ŽIVOTNI PUT MIRE FURLAN: Rano ostala bez majke, prijetili joj smrću i oduzeli stan u Zagrebu. Kako bi preživjeli, u SAD-u je i konobarila…

“Gledam u zvijezde. Noć je čista i zvjezdani put se čini tako blizu… Ne bojim se… Samo da sklopim oči i osjetim ljepotu oko sebe. I uhvatim zrak na nebu punom zvijezda. Udahni, izdahni. To je sve”, bile su riječi koje je Mira Furlan izgovarala kao Delenn u TV seriji “Babylon 5”.

Te riječi je njena obitelj objavila na na njenom profili, i ubrzo su se proširile Twitterom.

Od glumice se opraštaju fanovi iz Amerike i s prostora bivše države.

“Jednom je pobjegla iz jugoslavenskog ludila, sada je pobjegla zauvijek. Ali, legenda živi…”

“Mira Furlan je bila toliko svoja, posebna, u svemu što je radila, da će ostati u sjećanju ne samo kao izvrsna glumica, nego kao jedna od onih koje su živjele uspravno i časno, odupirući se hrabro kad je bilo teško. Hvala joj na svemu.”

PREMINULA GLUMICA MIRA FURLAN: Zaraženi komarac prenio joj je virus Zapadnog Nila. Posljednjih nekoliko mjeseci borila se za život

“Tako tužna vijest… Dok ne dobijemo šansu da se ponovo sretnemo s druge strane, počivaj u miru i spavaj u svjetlosti, draga Miro”, samo su neke od brojnih reakcija na smrt proslavljene glumice Mire Furlan na društvenim mrežama.

“Upoznao sam Miru šest ili sedam puta i tako lijepo pričao s njom. Ovo je tako tragična vijest. Još jedna članica obitelji ‘Babylon 5’ otišla je…”, podsjetio je drugi.

“Imala je pogled… Bila je tako divna, talentirana i duhovita”, pišu svi iz Amerike na Twiteru, podsjećajući da je njena uloga u seriji “Babylon 5” bila jedna od najinspirativnijih u ovoj znanstveno-fantastičnoj seriji.

“Moje je srce danas teško”, piše grupa fanova serije “Babylon 5″, dodajući:

“Ovo je ogroman gubitak. Bila je dio jedne od najboljih serija ikad, njeno srce i duša. Zbogom velikom talentu. Srest ćemo se ponovno u rijeci duša.”

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v

— J. Michael Straczynski (@straczynski) January 22, 2021