OTIŠAO JE VELIKI DUDEK: Zbog oca i postolara završio je kao glumac, a na Tuđmanov nagovor okušao se u politici; ‘Obilježio je čitavu generaciju’

Nakon kratke i teške bolesti danas je u 88. godini života preminuo legendarni hrvatski glumac Martin Sagner. “Preminuo je doma nakon što je tri do četiri tjedna bolovao. Svi smo neutješni”, rekla je njegova supruga Zorica Bajgot-Sagner za 24sata. Posljednji se put pojavio u filmu Antuna Vrdoljaka “Duga mračna noć” (2004), a ostat će poznat po sjajnom utjelovljenju Dudeka, siromašnog i naivnog, ali dobroćudnog seljaka iz Podravine, u kultnoj seriji Gruntovčani.

Ta uloga Dudeka je pokazala da je velik glumac, tako da mu ni samom nije bilo žao što ga pamte po njemu. Međutim, priznao je da mu je tijekom vremena ta uloga pričinjavala i određeni uteg budući da su se redatelji počeli bojati da se neće poistovjetiti s Dudekom. Serija Gruntovčani, snimana 1975. godine po scenariju Mladena Kerstnera i u režiji Kreše Golika u selu Sigetec tematizira dogodovštine stanovnika malog podravskog sela. U tom selu se nekoliko godina održava manifestacija Gruntovčanijada u organizaciji udruge Sigečko srce koja održava sjećanje na Gruntovec, na kojoj su sudjelovali i Sagner i Smiljka Bencet.

“Nekidan sam puno razmišljala o njemu, baš na Martinje, jer sam se sjetila da mu je imendan. Ne mogu vjerovati, svi moji dragi i mili umiru, kaj se to događa. Pamtit ću ga samo po najljepšem, pokoj mu duši”, rekla je Smiljka Bencet, u seriji Dudekova Regica, za 24sata.

I danas aktualna tema

U razgovoru za Večernji list, prije 5 godina, priznao je da još uvijek gleda seriju Gruntovčani i da još uvijek ih svaki put iznova gleda “drugim okom, iz druge pozicije.” “Začuđujuće, nisam ni sam znal da je Kerstnerova riječ tako moćna i možda je aktualnija sada nego 1975. godine, kad smo Gruntovčane snimali. Serija završava Dudekovim odlaskom u Njemačku, od čega on nakraju ipak odustane. I danas, nažalost, mnogi iz Hrvatske sreću moraju ići tražiti u svijet. Zasmetalo mi je kaj sam u jednim novinama pročital da je to jugoslavenska serija. To je bedastoća. To je hrvatska serija koja se snimala za vrijeme Jugoslavije”, objasnio je tada Sagner.

Snimanje Gruntovčana mu je priuštilo veselje jer mu se, pored financijske koristi, konačno bila otvorila prilika da glumi na jeziku koji ga je majka učila, a kojim i danas govori. U razgovoru za Jutarnji list, pohvalio se kako je od zarađenih novaca mogao kupiti pola Stojadina.

Kako je završio u glumačkim vodama

Rođen je 11. kolovoza 1932. u Novigradu Podravskome, kao jedno od četvero djece. Sagnerova obitelj bila je bavarskog podrijetla, tako da ga je djed podučio dok je bio dječak arhaičnoj varijanti njemačkog. Nijemci su za vrijeme Drugog svjetskog rata upali u njegovo selo i iznenadili se njegovim njemačkim kada su mu se na preporuku seljaka obratili kao prevoditelju.

Pored njegova oca koji je bio vrstan pjevač, za to što je Sagner završio u glumačkim vodama, bio je “krivac” seoski postolar Jagar koji je bio zaljubljenik u kazalište i imao glumačku družinu te je poslije završio i kao režiser.

“Jagar je bil pravi režiser, a ne kao ovi današnji agitpropovci reži – seri; reži i seri. Znal nas je odvratit od kleti i vina i znal nas je zadržati u dramskoj sekciji. I pisal je komedijice koje su se ticale pojedinih ljudi u selu. E onda je došel sestrin muž, pravnik, imal je odvjetničku kancelariju i Podravec je išel za penezima”, rekao je za Jutarnji.

Prvo je upisao Pravni fakultet, ali je zbog znatiželje ipak na kraju upisao glumu. Pripadao je drugoj generaciji koja je upisala zagrebački studij glume, Gavellinim učenicima. Nakon završene Akademije 1955. godine Sagner se zaposlio u Narodnom kazalištu u Varaždinu.

Uloga u westernu

Međutim, ubrzo je dobio ulogu u westernu Old Surehand o Winnetou i njemu naklonjenom Old Surehandu koji spašava vlak od eksplozije koju su podmetnuli banditi. Sagner je priznao da je ulogu prihvatio radi novaca.

“Otišel sam radi novaca, a i što sam znal jahat konja i bez sedla. Dali su mi u Winnetou kobilu, zvala se Vindi, pametna živinica je bila. Mene je šminkel nagrdil, delal je indijanske zareze na licu s kazališnim ljepkom. Peklo me, znal sam da ne bu dobro završilo. Kad mi je to odlepil, vidilo se da je koža izgorila. Dali su mi onda slobodne dane pa smo ja i Vindi prošli Velebit odzgora do dola. Svuda me vodila, a na jednom je mjestu pametna Vindi medvjeda nanjušila. Opal sam skoro kak se bila okrenula”, prisjetio se glumac vremena dok se snimao taj filmu u Hrvatskoj.

Sagner je glumio u Jazavcu kada je današnji Kerempuh djelovao u kavani u Medulićevoj, nakon čega je otišao u Komediju na Kaptol. Tvrdio je kako mu se svidjela “neobveznost kazališnog čina” u Jazavcu, bio je prijatelj s konobaraim i čistačicama, a u Komediju je prešao jer je već bila etablirana.

Glumio je u serijama “Kuda idu divlje svinje”, “Inspektor Vinko”, “Hokejaši”, “Neuništivi” i filmovima poput “Duga mračna noć”, “Breza”, “Protest”, “Tamburaši”, “Priča iz Hrvatske” itd.

Nije volio laž u politici

Sagner je bio i HDZ-ov zastupnik u prvom postkomunističkom sazivu Sabora Republike Hrvatske (1990. – 1992.). kao i u Drugom sazivu Hrvatskog sabora (1992. – 1995.). U politiku je ušao na nagovor pokojnog predsjednika Franje Tuđmana koji mu je rekao da mu je potrebna pomoć. Tuđman ga je nagradio i sa šest odličja, ali ipak se 1995. oprostio od politike jer je s jedne strane imao osjećaj da je napravio što je mogao napraviti, a s druge strane mu se nije sviđala neiskrenost i laž.

“Pokojnom dr. Tuđmanu ja sam rekel: ‘Gospon predsjednik, ja mislim da sam svoje napravil. Napravil sam kolko sam mogel i sad idem iz politike. Mislim da dalje ne mogu.’ On me gledal dosta dugo, čak malo neugodno dugo, i rekel: ‘A zakaj me svi ostavljate?’ Malo mi je bilo teško, ali onda sam ja rekel: ‘To je zato da vam ne smetam, jer vi to bute napravili bolje nego da još mene vlečete za sobom.’ On je šutio, šutio, a onda je rekel: ‘Dobro, idi!’ A ono drugo kaj me odvrnulo od politike bile su neiskrenosti. Politika je: zna se kaj… Kada pođe na način da laž preuzme cilj, onda ga fućkaj! Onda sve ide kak danas ide.”, objasnio je Sagner.

Posljednje godine je proveo u privatnosti

U glumačku mirovinu otišao je jer mu je glumački posao postao fizički i psihički previše težak, nakon čega je posljednjih godina izbjegavao izlaženje u javnost. Na pitanje zašto ga dugo nije bilo u medijima, ovaj hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac rekao je prije pet godina za eVaraždin da se baš i ne snalazi u javnosti, pa je uglavnom provodio vrijeme čitajući knjige, pišući, proučavajući Bibliju, svirajući violinu te uživajući u svojoj vikendici i šetnjama sa sinom.

“Nisam u javnosti jer s njome mi je već teško. Došlo je do toga da nikome ne možeš, kak mi kajkavci to lijepo velimo, nikaj dopovedati. Ili te neće slušati ili te ne razme ili te bagatelizira. A zakaj, zato jer si normalan i nemaš puno penez. Deca, peneze treba zaslužiti, ali oni ne smiju biti bog, zlatno tele”, rekao je Sagner i dodatno objasnio da je problem u političko-društvenom okruženju, a ne toliko ljudska narav.

Tada je tvrdio da je u svom životu prošao sve i svašta, od negiranja Boga do prihvaćanja Boga, od Australije do Novog Zelanda i Petrograda, no najviše ga je veselilo kada bi ga ljudi znali poslušati kada bi o nečemu govorio usprkos tome što bi možda imali drugačije poglede na svijet.

Reakcije kolega na Martinovu smrt

“Martin Sagner je naša velika glumačka legenda, ne samo zbog uloge Dudeka. On je bio jako ozbiljan glumac Kazališta ‘Komedija’ gdje je imao jako ozbiljne uloge. Družili smo se puno na Fesitvalu glumca gdje je bio domaćin. Bio je jako obrazovan i smiren, zabavan, ali nikad nije od sebe radio cirkusanta zbog toga.Gruntovčani su jedna od naših najboljih serija, a lik Dudeka koji je glumio Martin obilježio je naše živote. Okarakterizirao je lik koji će biti zauvijek simbol našeg agrara i jednog velikog dobrice”, rekao je Goran Grgić za 24sata.

“Užasna vijest, zatekli ste me na sprovodu u Hercegovini i sad još čujem ovo. Glumio sam s njime, a bio sam mu i šef kao ravnatelj ‘Komedije’. Poznavali smo se valjda više od 40 godina. Bio je sjajan čovjek, a i brijantan glumac i to onaj istinski, elemntarni i temeljni. Takvi su mogli glumiti i bez škole. Imao je niz sjajnih i nezaboravnih kazališnih uloga, a ove televizijske, pogotovo Dudek, svrstavaju ga među najveće legende”, kaže Niko Pavlović, glumac i dugogodišnji ravnatelj kazališta ‘Komedija’.

“On je obilježio moju generaciju, ali ne samo moju. Njegove uloge pamtit ćemo zauvijek. To su antologijske uloge. Dudek ga je obilježio, iako je Martin imao još sjajnih uloga”, rekao je glumac Tarik Filipović.

“Pamtit ću ga po humoru, po tome što je svaku situaciju okrenuo na veliko veselje. Zahvaljujući njegovim provalama imali smo dojam kao da se nikad nismo uhvatili ozbiljnog posla, a zapravo smo jako puno radili. Družili smo se i privatno, posjećivali se. Bila sam jako zabrinuta za njega kad je obolio. Ovo su teški trenuci za sve nas”, rekla je Nada Klašterka, koja je sa Sagnerom glumila u “Gruntovčanima”.

“Kad sam došao u angažman u ‘Komediju’, tamo su me beskrajno lijepo primili, a najtopliji je bio baš Martin. Družili smo se cijeli život. Jako mi je žao da ga nisam posjetio zadnjih mjeseci. Spremao sam se, dogovarali smo se, ali nisam otišao. Zbog toga sam sad jako tužan i peče me savjest. Kad osjetiš, moraš otići, ne možeš takve stvari odgađati. Jer druge prilike možda i ne bude. Pamtim ga iznimno karakternog čovjeka, koji je išao u rat s puškom boriti se. Voljeli smo raspravljati o politici”, rekao je Žarko Potočnjak.

