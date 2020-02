OSCARI 2020: Noćas je u Hollywoodu ispisana povijest: Najbolji film je korejski ‘Parazit’, a ovo je popis svih dobitnika

Oscar za najbolji film dodijeljen je južnokorejskom filmu “Parazit”, za koji je Oscara dobio i njegov redatelj Bong Joon Ho, dok je Joaquin Phoenix nagrađen za najbolju mušku, a Renee Zellweger za najbolju žensku glavnu ulogu

Oscari se dodjeljuju se od 1929., a do sada je uručeno 3140 statua. Dobitnika bira gotovo 8000 članova Akademije, a do samoga otvaranja omotnica na pozornici, Akademija ne zna koliko će se nagrada ukupno dodijeliti.

OSCARI 2020: Renee Zellweger i Joaquin Phoenix osvojili nagrade za glavne uloge i poslali snažne poruke s pozornice

OSCARI 2020: Redatelj ‘Parazita’ očitao povijesnu lekciju Hollywoodu i posebno se obratio jednom čovjeku: ‘Stavljao nas je na svoje liste dok SAD nije ni čuo za nas’

Ovo su svi dobitnici:

Najbolji film: “Parazit”

Glavna muška uloga: Joaquin Phoenix (Joker)

Glavna ženska uloga: Renee Zellweger (Judy)

Sporedna muška uloga: Brad Pitt (Bilo jednom… u Hollywoodu)

Sporedna ženska uloga: Laura Dern (Priča o braku)

Režija: Bong Joon Ho (Parazit)

Originalni scenarij: Parazit (Bong Joon Ho, Han Jin Won)

Adaptirani scenarij: Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Međunarodni film: Parazit (Južna Koreja)

Fotografija: 1917.

Montaža: Izazivač: Le Mans ’66

Scenografija: Bilo jednom… u Hollywoodu

Kostimografija: Male žene

Šminka: One su bombe

Originalna glazba: Joker (Hildur Guðnadóttir)

Originalna pjesma: “(I’m Gonna) Love Me Again” (Rocketman/ Elton John)

Zvuk: 1917.

Montaža zvuka: Izazivač: Le Mans ’66

Vizualni efekti: 1917.

Animirani film: Priča o igračkama 4

Kratkometražni animirani film: Hair Love

Dokumentarni film: American Factory

Kratkometražni dokumentarni film: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Kratkometražni igrani film: The Neighbors’ Window

Najbolji film

“Parazit” je prvi film u povijesti koji je osvojio i nagradu za najbolji film i onu za najbolji međunarodni film, a istovremeno je i prvi film na jeziku koji nije engleski koji je osvojio titulu najboljega filma.

U središtu filma su nejednakosti između bogatih i siromašnih slojeva korejskoga društva kroz dvije povezane obitelji. Članovi siromašne četveročlane obitelj spletkarenjem se uvlače u imućnu obitelj te se predstavljajući se kao međusobno nepovezani, visoko kvalificirani pojedinci, infiltiraju u domaćinstvo i zapliću u neočekivane incidente.

Ekipa “Parazita” zahvalila je članovima Akademije što su donijeli ovakvu povijesnu odluku te svima koji su radili na filmu i svojoj domaćoj filmskoj publici, bez koje, kako su rekli, ne bi bili ovdje.

“Cijelo vrijeme ste nas podržavali i niste se ustručavali davati nam snagu i mišljenje i zbog toga nastavljamo dalje. Hvala vam još jednom”, poručili su.

U kategoriji najboljega filma nominirani su bili i “Izazivač: Le Mans ’66” Jamesa Mangolda, “Irac” Martina Scorsesea, “Jojo Rabbit” Taike Waititija, “Joker” Todda Phillipsa, “Male žene” Grete Gerwig, “Marriage Story” Noaha Baumbacha, “1917” Sama Mendesa i “Bilo jednom u Hollywoodu” Quentina Tarantina.

“Parazit” je osvojio ukupno četiri Oscara – za najbolji film, za najbolji međunarodni film, za režiju i za originalni scenarij, tri Oscara dobio je film “1917” – za fotografiju, vizualne efekte i montažu zvuka, dok su “Bilo jednom… u Hollywoodu” i “Izazivač: Le Mans ’66” osvojili po dvije nagrade.

“Nisam očekivao da ću pobijediti”, istaknuo je Bong zahvaljujući na nagradi za najboljeg redatelja. “Najradije bih nabavio motornu pilu, prepilio ovog Oscara na pet dijelova i podijelio ga s vama”, rekao je Bong na čije je riječi publika u dvorani ustala i pozdravila ga burnim pljeskom.

Obraćajući se konkurentima za nagradu rekao je da je u školi proučavao Scorseseove filmove te dodao da je Tarantino na svoju listu stavljao njegove filmove, dok ljudi u SAD-u nisu znali za njih. “On je ovdje”, rekao je. “Quentine, volim te!”

Bong je rođen 1969. u Južnoj Koreji, a najpoznatiji je po filmovima “Okja” (2017), “Snowpiercer” (2013) i “Sjećanja na umorstvo” (2003).

Parasite’s Bong Joon Ho was shocked to take home the Oscar for Best Director — but was met with a standing ovation when he gave his fellow nominees a sweet shout-out. 👏 https://t.co/2iDilOO77n #Oscars pic.twitter.com/XDfR5gB26j — People (@people) February 10, 2020

Najbolja muška glavna uloga

Uloga u filmu “Joker” donijela je prvog Oscara Joaquinu Phoenixu, koji je tako postao drugi glumac u povijesti koji je za ulogu Jokera dobio Akademijinu nagradu. Prije njega posmrtno je dodijeljena Heathu Ledgeru u kategoriji sporedne muške uloge 2009. za film “Vitez tame”.

Uz Phoenixa su u kategoriji najbolje muške uloge bili nominirani i Leonardo DiCaprio te Antonio Banderas za španjolski film “Tuga i slava”, Adam Driver za ulogu u filmu “Marriage Story” te Jonathan Pryce za ulogu pape Franje u biografskom filmu “Dvojica papa”.

Zahvaljujući na nagradi istaknuo je kako mu je gluma podarila izvanredan život te da misli kako se ovakve prilike trebaju koristiti kako bi se upozorilo na nevolje s kojima se svijet suočava, poput rodne nejednakosti, rasizma, homofobije i iskorištavanja prirode.

Najbolja ženska glavna uloga

Rennee Zellweger Oscara je osvojila za ulogu slavne glumice Judy Garland u filmu “Judy”, a uz nju su nominirane bile Scarlett Johansson za ulogu u filmu “Priča o braku”, Saoirse Ronan za film “Male žene”, Charlize Theron za ulogu bivše novinarke Foxa Megyn Kelly u “One su bombe” i Cynthia Erivo za ulogu u filmu “Harriet” o američkoj aktivistkinji protiv robovlasništva Harriet Tubman.

“Ova godina u kojoj sam slavila Judy Garland bila je podsjetnik da nas naši junaci ujedinjuju i nadahnjuju kako bismo pronašli najbolje u sebi. Kada slavimo svoje heroje, podsjećamo se tko smo”, rekla je Zellweger.

Podsjetila je da Judy Garland nikada nije osvojila ovu prestižnu nagradu te da ovu nagradu smatra produžetkom njezine ostavštine.

Zellweger je već 2004. osvojila nagradu za sporednu glumicu za film “Studengora”, a uz to ima još dvije nominacije. Neki od njezinih poznatijih filmova su i “Chicago” te “Dnevnik Bridget Jones”.

Prije dodjele nagrada u glavnim kategorijama, Američka akademija prisjetila se i velikana filmske umjetnosti preminulima u protekloj godini, među kojima je i filmskog producenta i dvostrukog oskarovca Branka Lustiga.

Najbolja sporedna muška uloga

Prvi Oscar na 92. dodjeli nagrada Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti pripao je Bradu Pittu za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu “Bilo jednom… u Hollywoodu”.

Uz Brada Pitta u toj su kategoriji nominirani bili i Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neigborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (Irac) i Joe Pesci (Irac).

Film “Bilo jednom…. u Hollywoodu” nominiran je u još devet kategorija, među kojima i za režiju (Quentin Tarantino), glavnu mušku ulogu (Leonardo DiCaprio) i originalni scenarij.

Bradu Pittu je ovo prvi glumački Oscar, a 2014. godine Akademijinu nagradu dobio je kao jedan od producenata filma “Dvanaest godina ropstva”.

Najbolja sporedna ženska uloga

Oscar za sporednu žensku ulogu dodijeljen je Lauri Dern za ulogu u filmu “Marriage Story” (Priča o braku).

Uz Lauru Dern u kategoriji sporedne ženske uloge nominirane su bile i Kathy Bates (Richard Jewell / Slučaj Richarda Jewella), Scarlet Johannsson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Male žene), Margot Robbie (One su bombe).

Film “Marriage Story” nominiran je ukupno u šest kategorija, među kojima su i one za najbolji film, glavnu mušku (Adam Driver) i glavnu žensku ulogu (Scarlet Johansson).

Lauri Dern ovo je treća nominacija i prvi Oscar, koji joj je dodijeljen za ulogu odvjetnice u brakorazvodnoj parnici.

Najbolji originalni scenarij

Film “Parazit”, koji prikazuje nejednakost između bogatih i siromašnih unutar korejskog društva kroz dvije povezane obitelji, donio je Južnoj Koreji prvog Oscara, a nominiran je u ukupno šest kategorija, uz ostalo za najbolji film, najbolji međunarodni film i režiju (Bong joon ho).

Za najbolji scenarij nominirani su bili i Knives out (Rian Johnson), Marriage Story (Noah Baumbach), 1917 (Sam Mendes i Krysty Wilson-Cairns) i “Bilo jednom… u Hollywoodu” (Quentin Tarantino).

Najbolji adaptirani scenarij

“Jojo Rabbit”, satirična je priča smještena pred kraj Drugog svjetskog rata u Njemačkoj o dječaku koji se mora suočiti s vlastitim nacizmom kada sazna da njegova majka skriva mladu židovsku djevojku u njihovom domu.

U kategoriji adaptiranog scenarija konkurirali su “Irac” (Steven Zaillian), “Joker” (Tod Philips i Scott Silver), “Male žene” (Greta Gerwig) i “Dvojica papa” (Anthony McCarten).

Animirani film

Najboljim dugometražnim animiranim filmom proglašen je “Priča o igračkama 4”, koji je osim u ovoj kategoriji nominiran i za najbolju pjesmu.

U kategoriji dugometražnog animiranog filma konkurirali su mu filmovi “Kako izdresirati zmaja: Skriveni svijet”, francuski “I Lost my Body”, španjolski “Klaus” i američki “Gospodin Link: U potrazi za skrivenim gradom”.

Kratkometražni animirani film

Oscara za najbolji kratkometražni animirani film dobio je američki film “Ljubav prema kosi”, uz koji su nominirani bili i “Dcera” (Kći), “Kitbull”, “Memorable” (Vrijedan spomena) i “Sister” (Sestra).

Najbolji kratkometražni igrani film je “Prozor susjeda” (The Neighbors’s Window), a uz njega su nominirani bili i “Brotherhood”, “Nefta Football Club”, “Saria” i “A Sister”.

Oscar za montažu zvuka “Izazivač: Le Mans ’66”

Biografska drama Jamesa Mangolda “Izazivač: Le Mans ’66” o trostrukoj pobjedi Forda nad Ferrarijem u utrci 24 sata Le Mansa, nominirana u ukupno četiri kategorije, dobila je Oscara za najbolju montažu zvuka.

Film je nominiran u ukupno četiri kategorije, među kojima i za najbolji film, a u ovoj su mu konkurirali “Joker”, “1917”, “Bilo jednom u Hollywoodu” i “Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera”

Za najbolji zvuk nagrađen film “1917”

Oscar za najbolji zvuk dodijeljen je ratnoj drami “1917” Sama Mendesa.

Film je nominiran uz ostalo i za najbolji film i režiju, a u ovoj su kategoriji uz njega nominirani bili i filmovi “Ad astra”, “Izazivač: Le Mans ’66”, “Joker” i “Bilo jednom… u Hollywoodu”.

Oscar za montažu filmu “Izazivač: Le Mans ’66”

Oscar za montažu drugi je Oscar za film Jamesa Mangolda, koji je nominiran još i u kategoriji najboljeg filma.

Za montažu su bili nominirani i filmovi “Irac”, “Jojo Rabbit”, “Joker” i “Parazit”.

Oscar za šminku i frizuru dodijeljen filmu “One su bombe”

Film “One su bombe” Jaya Roacha, o novinarkama televizijske kuće Fox News koje odlučuju podignuti tužbu za seksualno zlostavljanje protiv direktora te kuće Rogera Ailesa, donio je nominacije i glumicama Margot Robbie za sporednu i Charlize Theron za glavnu žensku ulogu.

U ovoj kategoriji konkurirali su mu “Joker”, “Judy”, “Gospodarica zla 2” i “1917”.

Najbolji međunarodni film

Oscar za najbolji međunarodni film pripao je južnokorejskom filmu “Parazit” Bonga Joona Hoa, za najbolju glazbu islandskoj skladateljici Hildur Guðnadóttir za glazbu u filmu “Joker”, a za najbolju pjesmu Eltonu Johnu.

Humorni triler “Parazit”, ovogodišnji pobjednik festivala u Cannesu, koji je hrvatsku premijeru imao na Vukovar Film Festivalu, prvi je film iz Južne Koreje nominiran u toj kategoriji. Oscara je već osvojio u kategoriji originalnog scenarija, a nominiran je i za montažu, scenografiju, režiju i najbolji film.

Za prestižnu titulu najboljeg međunarodnog filma na Oscarima u konkurenciji su još bili poljski “Corpus Christi” Jana Komase o mladiću koji nakon što doživi duhovno prosvjetljenje na odsluženju kazne za ubojstvo u popravnom domu silno želi postati svećenik, francuski film “Jadnici” Ladja Lya, utemeljen na njegovom istoimenom kratkom filmu inspiriranom nemirima 2005. u pariškim predgrađima, španjolski film “Tuga i slava” Pedra Almodovara, redateljevo autobiografsko djelo za koje je Antonio Banderas nominiran i za najbolju mušku ulogu te film iz Sjeverne Makedonije “Medena zemlja” Ljubomira Stefanova i Tamare Kotevske o skromnoj medarici s izoliranog makedonskog obronka koja se bavi pčelama, koji je nominiran bio i u kategoriji dokumentarnog filma.

Oscar za najbolju originalnu glazbu Hildur Guðnadóttir

Oscara za najbolju originalnu glazbu dobila je Hildur Guðnadóttir za glazbu u filmu “Joker” Todda Phillipsa, koji je u ovogodišnju utrku za nagrade Američke akademije ušao s 11 nominacija.

Za Guðnadóttir ovo je bila prva nominacija i prvi Oscar, a jedna je od malobrojnih žena nagrađenih u ovoj kategoriji.

Za najbolju glazbu bili su nominirani i “Male žene”, “Marriage Story”, “1917” i “Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera”

Najbolja originalna pjesma “(I’m Gonna) Love Me Again” Eltona Johna

Najboljom pjesmom proglašena je pjesma “(I’m Gonna) Love Me Again” Eltona Johna iz biografskog filma “Rocketman”.

Elton John već je osvojio Oscara za najbolju pjesmu 1995. za pjesmu u “Kralju lavova”.

Nominirane su bile i pjesme “I’m Standing With You” (Breakthrough), “Into The Unknown” (Snježano kraljevstvo 2), “Stand Up” (Harriet”), “I Can’t Let You Throw Yourself Away” (Priča o igračkama 4).

Najbolja scenografija

Filmu “Bilo jednom… u Hollywoodu” dodijeljen je Oscar za najbolju scenografiju.

Scenografiju za film Quentina Tarantina potpisuju Barbara Ling i Nancy Haigh. Za Ling je ovo bila prva nominacija i prvi Oscar, dok je Haigh ovo drugi Oscar nakon 1991. za film “Bugsy”.

Film “Bilo jednom… u Hollywoodu” nominiran je u ukupno deset kategorija, a u ovoj su mu konkurirali “Irac”, “Jojo Rabbit”, “1917” i “Parazit”.

“Malim ženama” Oscar za kostimografiju

Film “Male žene”, nominiran u ukupno šest kategorija, osvojio je Oscara za kostimografiju.

Autorica kostimografije je Jacqueline Durran, kojoj je ovo drugi Oscar nakon “Ane Karenjine” 2013., a još je četiri puta bila nominirana.

U kategoriji kostimografije nominirani su bili i filmovi “Irac”, “Jojo Rabbit”, “Joker” i “Bilo jednom… u Hollywoodu”.

Najbolji dugometražni dokumentarni film “Američka tvornica”

Najboljim dugometražnim dokumentarnim filmom proglašen je film “American Factory” (Američka tvornica) Stevena Bognara i Julije Reichert, koji ekonomske i socijalne probleme koji nastaju kada se kineska tvornica stakla otvori u Americi. Film je producirala kuća Baracka i Michelle Obama.

U toj su kategoriji nominirani bili i sirijsko-danski film “The Cave” Ferasa Fayyada, brazilski “The Edge of Democracy” Petre Costa, film “For Sama” Sirijke Waad al-Kateab i Britanca Edwarda Wattsa te makedonski film “Medena zemlja”.

Najbolji kratkometražni dokumentarni film “Učenje skateboarda…”

Najboljim kratkometražnim dokumentarcem proglašen je britanski film “Učenje skateboarda u ratnoj zoni (ako si djevojčica)” autorice Carol Dysinger o afganistanskim djevojčicama koje uče čitati, pisati i skejtati u Kabulu.

Za Oscara za kratkometražni dokumentarni film konkurirali su južnokorejski “In the Absence” Seung-jun Yia, švedsko-američki “Life Overtakes Me” Kristine Samuelson i Johna Haptasa te američki “St. Louis Superman” Samija Khana i Smriti Mundhra i “Walk Run Cha-Cha” Laure Nix.

Najbolja režija

Ratna drama Sama Mendesa “1917”, koja prati dva britanska vojnika na opasnoj misiji po francuskom bojištu da zaustave napad u kojemu bi poginulo 1600 britanskih vojnika, dobila je nakon Oscara za najbolji zvuk i one za fotografiju i vizualne efekte.

U kategoriji najbolje fotografije konkurirali su mu “Irac”, “Joker”, “Lighthouse” (Svjetionik) i “Bilo jednom… u Hollywoodu”, a u kategoriji vizualnih efekata “Osvetnici: Završnica”, “Irac”, “Kralj lavova”, i “Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera”

Film “1917” nominiran je i za najbolji film i režiju, a njegova je specifičnost u tome što se čini da je snimljen u jednom neprekinutom kadru.

Direktoru fotografije Rogeru Deakinsu ovo je drugi Oscar, a bio je nominiran je još 12 puta. Neki od njegovih poznatijih filmova su “Iskupljenje u Shawshanku”, “Fargo”, “Skyfall” i “Blade Runner 2049”, za kojega je 2018. osvojio Akademijinu nagradu.