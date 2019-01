OD IVE SE DIRLJIVIM VIDEOM OPROSTILA I BIBA KOSMIČKI: ‘Bio mi je tata skoro deset godina, a ostaje u mom srcu za cijeli život’

View this post on Instagram

Na snimanju Odmori se zaslužio si,namještaju se kamere za novu scenu, a Ivo i ja se glupiramo i snimamo….. zapravo je dosta šutio, ali onda bi sam od sebe ispričao neke priče koje su bile toliko nevjerojatne da sam mislila da ih izmišljava. Neponovljivi Ivo, bio mi je tata skoro deset godina, pet sezona snimnja, a ostaje u mom srcu za cijeli život.❤️Evo ti sad, sad si slobodan….🎈🙏😍 #ivogregurević