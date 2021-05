NOVA MINISERIJA ‘LUMINARI: Bajkovita, mističa priča o novom svijetu, ljbuavi, zlatnoj groznici, ubojstvu i osveti

Ovu uzbudljivu seriju možete pratiti na RTL Play Premimiumu

Uzbudljivi novi svijet Novog Zelanda zaražen je zlatnom groznicom, a ljudi iz svih krajeva svijeta pristižu sa snovima o pronalasku zlata, blagostanju i mnoštvu fantastičnih prilika koje samo čekaju da ih se ugrabi. No realnost novog svijeta je, kako to uglavnom biva, osjetno drugačija, a na putu do prosperiteta nalaze se brojne zamke i prepreke koje tek rijetki mogu svladati. Tako je i u spektakularnoj seriji „Luminari“ (The Luminaries“) poznata priča o potrazi za zlatom i srećom te svim preprekama na tom putu ispričana na ponešto drugačiji, intrigantniji način od uobičajenog.

Jedna od tih mnogih pustolova koji su se odazvali neodoljivom zovu zlata i egzotičnog novog svijeta je ambiciozna djevojka, Britanka Anna Wetherell, koja nakon dugačkog putovanja iz Londona, puna nade i velikih očekivanja, stiže u obećanu zemlju. Posljednjeg dana putovanja upoznaje Emeryja Stainesa, a on na Novi Zeland dolazi s istim snovima kao i Anna – pronaći zlato i započeti novi život. Nakon njihovog zajedničkog trenutka na palubi, koji bismo mogli nazvati ljubavlju na prvi pogled, Anna i Emery dogovaraju ponovni susret. No ono što se činilo kao klasični početak romanse ne odvija se prema očekivanjima.

Manipulativni i bezkrupulozni postupci

Ubrzo nakon iskrcavanja, Anna upoznaje zavodljivu Lydiju Wells, koja za neiskusnu i neiskvarenu Annu ima ponešto drugačije planove. Lydia se predstavlja kao netko koja proriče sudbinu, prema položaju zvijezda stječe uvid u tajanstvenu perspektivu svojih klijenata, no ubrzo se saznaje da su njezini motivi i postupci ovozemaljski, manipulativni i beskrupulozni.

Paralelno, u seriji pratimo zbivanja koja se imaju dogoditi tek godinu dana kasnije. U divljini je pronađeno mrtvo tijelo ustrijeljenog muškarca, a nedaleko od mjesta zločina pronađena je onesviještena Anna. Tijek serije je, dakle, ispresijecan scenama koje nude uvid u buduće događaje, a to ne samo da ne doprinosi predvidljivosti radnje, nego baš suprotno, pojačava napetost i mističnu atmosferu same priče. Ovaj kratki pregled tek je pojednostavljeni uvod u fantastičnu, dinamičnu, bajkovitu, ali prije svega izazovnu pustolovinu koju je teško prestati gledati. Dijelovi radnje koji se mogu svrstati pod trilerski žanr vješto se isprepliću s astrološkim simbolima i tumačenjima događaja te navode na preispitivanja o samim značenjima pojmova sreće, ljudske prirode i sudbine, koji kroz čitavu ljudsku povijest jednako aktualni i jednako neodredivi i neuhvatljivi.

U ulozi Anne Wetherell gledamo Eve Hawson, poznatu po ulozi Marian u filmu „Robin Hood“, te po ulozi Anne Morgan u filmu „Tesla“, u kojem Nikolu Teslu glumi slavni Ethan Hawke. Anninog partnera Emeryja Stainesa glumi talentirani Himesh Patel, a lik Lydije Wells utjelovila je izvrsna Eva Green, koja je mnoge očarala svojim izvedbama u filmovima „Casino Royale“ i „Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu“ („Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children“) te vrlo popularnoj horor-seriji „Penny Dreadful“.

Miniserija „Luminari“ snimljena je prema nagrađivanom istoimenom romanu spisateljice Eleanor Catton, a autorica knjige ujedno je i scenaristica i izvršna producentica serije. Režiju potpisuje Claire McCarthy, redateljica koja je između ostalih priznanja na Palm Springs Međunarodnom filmskom festivalu nagrađena u kategoriji za najbolju režiju za film “Ofelija” (“Ophelia”) zanimljivu ekranizaciju Shakespeareovog Hamleta ispričanu iz Ofelijine perspektive.

