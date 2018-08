NAJNOVIJE HITOVE MOŽETE GLEDATI U KINU ZA SAMO 10 KUNA: Ljeto u Zagrebu stvarno ne mora biti grozno

Sredina kolovoza najčešće je vrijeme godišnjih odmora, ali u većem slučaju i vrijeme laganog povratka s istih. Tko kaže da ljeto u vašem gradu mora biti neispunjeno i monotono?

Za sve ljubitelje velikog platna i najukusnijih kokica, CineStar je i ovoga ljeta pripremio neodoljivu priliku koja se ne propušta. U utorak, 14.08., ‘CineStar dan za 10’, najbolji je kino dan u godini i savršena je prilika za pogledati najnovije naslove po posebnoj cijeni od 10 kuna po ulaznici.

Što možete pogledati

‘Dan za 10’ znači da ćete tog dana sve kinoulaznice moći kupiti za samo 10 kuna, a to uključuje i aktualne kino hitove kao što su: ‘Nemoguća misija: Raspad sistema’ s Tom Cruiseom u glavnoj ulozi, ‘Špijun koji me napucao’ urnebesna komedija s Milom Kunis, ‘Hotel Transilvanija 3: Praznici počinju’ te mjuzikl ‘Mamma Mia: Here We Go Again’.

Cijena također uključuje i dodatke poput 3D, love box, VIP sjedala, dužina filma, extreme te IMAX. Akciji se pridružuje i Kaptol Boutique Cinema, ali i CineStar 4DX Mall of Split pa ćete po cijeni od 10 kuna moći uživati u najboljem novom kinu u Europi (ICTA nagrada 2018.) Kao savršen dodatak ovom kino iskustvu s pet zvjezdica, CineStar je pripremio i posebnu ponudu kokica i pića.