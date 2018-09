MISTERIOZNA ULOGA U NOVOM FILMU O BATMANU: Hoće li glumac iz ‘Ratova zvijezda’ vratiti omiljenog negativca Pingvina?

Film bi najranije trebao izaći 2020. godine, a do tada fanovima samo ostaje nagađati o viziji Matta Reevesa

Malo toga se za sada zna o novom samostalnom filmu o Batmanu. Poznato je kako se pisanja scenarija kao i režije uhvatio redatelj Matt Reeves koji stoji iza ‘Cloverfielda’ te filma ‘War for the Planet of the Apes’.

Još nije poznato ni hoće li se Ben Affleck, koji je trenutno na odvikavanju od alkohola, vratiti u ulozi Viteza tame ili će ulogu preuzeti netko mlađi ne bi li ispričao priču o ranijim danima Batmana.

Glavni negativac

I dok je sudbina glavnog lika još nepoznata, navodno se zna tko će uprizoriti glavnog negativca, pišu strani mediji.

Riječ je o Oscaru Isaacu koji se profilirao kroz znanstveno fantastične uloge glumeći u filmovima poput ‘Star Wars: The Force Awakens’ i ‘X-Men: Apocalypse’.

Iako iz Warner Bros. studija još ništa nije potvrđeno te se ne zna o kojoj se ulozi pregovaralo, izvori tvrde kako je ideja ta da glumac igra glavnog negativca.

Nagađanja

Pitanje se samo postavlja, ako su navodi točni, koga bi zapravo trebao Isaac igrati? Hoće li se Batman boriti s već poznatim filmskim protivnicima poput Pingvina, Riddlera ili nekog trećeg, još je nepoznato.

Naime, film bi najranije trebao izaći 2020. godine, a do tada fanovima samo ostaje nagađati o viziji Matta Reevesa.