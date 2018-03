LJUBAVNA PRIČA KOJA JE OSVOJILA SVIJET: Predviđali su mu propast, a osvojio je 11 Oscara i milijunsku zaradu

Dijelom elegija prekinutoj mladosti, dijelom oda uzvišenoj ljubavi, filmski blockbuster Titanic oduševljava nove naraštaje fanova i 20 godina nakon snimanja.

U utorak će biti dva desetljeća otkako su gledatelji prvi put vidjeli da Rose nije uspjela održati obećanje Jacku “da ga nikad neće pustiti” i na smrt smrznutog ljubavnika prepustila njegovu vodenom grobu, izazvaši globalno ridanje u kinima.

Godišnjica je obilježena brojnim prikazivanjima diljem SAD-a, a gledatelji i dalje tuguju nad sudbinom mladih ljubavnika u interpretaciji Leonarda DiCaprija i Kate Winslet, danas oboje oskarovaca s holivudske A liste.



“Priča o Titanicu ima izvanvremensku kvalitetu. Izgleda da živi izvan naše svakodnevnice i to nas fascinira”, rekao je povodom godišnjice redatelj James Cameron.

Rose i Jack fiktivni su likovi u dramatizaciji stvarnog potonuća najpoznatijeg broda na svijetu u ledenim vodama sjevernog Atlantika 1912. godine. Titanic je ušao u filmsku povijest osvojivši 11 Oscara, uključujući one za najbolji film i režiju. Sa zaradom od 2,2 milijarde dolara, bio je je najuspješniji film svih vremena, dok ga 2009. nije pretekao Avatar, ponovo u režiji Jamesa Camerona.

Iako traje ‘zastrašujućih’ 195 minuta, film je dobio briljantne

kritike, a i naslovna pjesma My Heart Will Go On donijela je globalni uspjeh Celine Dion.

Romeo i Julija na tonućem brodu

Cameron (63) danas kaže da je ideju producentima Foxa prodao najkraćom prezentacijom u povijesti. Pokazao im je velik i raskošan crtež blještavog Titanica koji polako tone i rekao samo pet riječi: “Romeo i Julija na tome”.

Na početku snimanja, u rujnu 1996., DiCaprio i Winslet imali su 21, odnosno 20 godina.

“Jako brzo su ‘kliknuli’ i bili si međusobna podrška tijekom dugog i napornog snimanja”, kaže Cameron.

Produkcija je bila epskih razmjera. Koštala je 200 milijuna dolara, s 800 članova filmske ekipe i tisuću statista. Cameron je za potrebe snimanja dao izgraditi repliku broda u stvarnoj veličini, nakon što je dobio originalne nacrte stvarnog graditelja. Prostorije na Titanicu studiozno su rekreirane po starim fotografijama. Produkcija je izgledala toliko napuhano da su neki američki mediji, poput Varietyja, najavljivali najveći fijasko u holivuds

koj povijesti. Niti Cameron nije bio siguran u uspjeh dok film nije krenuo u kina.

Priča koja je osvojila svijet

Prvog vikenda prikazivanja film je zaradio 28,6 milijuna dolara, što baš i nije obećavalo jer se očekivalo da će vikend poslije zarada pasti za 40 do 50 posto, što je uobičajeni trend blockbustera na kino blagajnama.

Titanic je, međutim, drugi vikend

zaradio jednako, a treći još i više. Ukupno je 15 vikenda zaredom bio najgledaniji u američkim kinima.

“Mislili smo da živimo u nekom alternativnom svemiru gdje ne postoje zakoni gravitacije”, kazao je Cameron.

Stručnjaci su mislili da se brojke dižu time što skupine mladih djevojaka gledaju film više puta, ali Cameron tvrdi da je Titanic prošao tako dobro jer je njegova ljubavna priča bila privlačna svim generacijama.

“Ponosan sam što smo stvorili nešto što ima svoju stvarnost, izvanvremensku”, govori redatelj.

“Uz svo dužno poštovanje prema Kate i Leu, koji su moji dobri prijatelji, oni više nisu Kate i Leo, oni su Rose i Jack. I bit će zauvijek”, rekao Cameron.